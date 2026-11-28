Y es en Morena donde, queda cada vez más claro, se darán su tiempo para elegir a quien eventualmente releve a Guadalupe Taddei —quien salió en medio de señalamientos de presunta corrupción—. Y es que al hecho de que en la semana se haya advertido que en la Cámara de Diputados esperarán a que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resuelva una inconformidad del PAN, se agrega el dato de que, aun incompleto, en el INE están buscando instalar una normalidad en su operación. Apenas ayer, nos comentan, se informó que la presidenta provisional, Blanca Cruz, inició reuniones con dirigencias partidistas para hablar de los comicios del año entrante, por lo cual acudieron los líderes de Morena, PRI, PVEM, PT, Somos y PAZ. Los que aún no acuden son los presidentes del PAN y de Movimiento Ciudadano. Apenas ayer, el diputado Ricardo Monreal indicó que no importa cuánto se puedan tardar porque, por lo pronto, el Instituto se encuentra en una situación operativa. Ahí el dato.