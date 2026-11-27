Este viernes 27 de noviembre de 2026, desde Palacio Nacional, en la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México, ofrece conferencia de prensa, conocida como la Mañanera del Pueblo, ante los diversos representantes de los medios de comunicación.
Te puede interesar:
- 25N: Gobierno, por cero impunidad en feminicidios; reducción va en 5%
- Se prende debate por sobrerrepresentación en víspera de definición en INE
TE RECOMENDAMOS:
Anuncia Presidenta
México presenta queja ante EU por línea de la DEA para recibir denuncias del Cártel de Sinaloa
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
FGR
TE RECOMENDAMOS:
Hacen enlace desde Palacio Nacional