La titular de la Secretaría de las Mujeres, Laura Itzel Castillo, destacó que en los primeros ocho meses de este año se logró reducir los feminicidios en cinco por ciento, resultado que no resulta satisfactorio, porque el objetivo es que no se pierda la vida de ninguna mujer más en México.

“Sin embargo, como mujeres, con ninguna cifra podemos sentirnos satisfechas. Cada vida cuenta. La pérdida de una sola vida es demasiado. Seguiremos trabajando para que ninguna mujer sea víctima de violencia. Queremos que las mujeres podamos ejercer los mismos derechos sin importar la entidad federativa donde se resida”, declaró la funcionaria en la conferencia presidencial.

Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, rindió un balance de los resultados de lo que va del Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

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El Tip: La Presidenta Sheinbaum aclaró que, para erradicar la violencia contra las mujeres, la estrategia debe sustentarse en atención a las causas y combate a la impunidad.

En este marco, expuso que 10 millones de mujeres ya reciben alguna de las pensiones para mujeres o adultos mayores; otros 7.3 millones de niñas cuentan con la beca Rita Cetina.

También se han entregado 27 cartillas de derechos; 197 mil ya se sumaron al programa Tejedoras de la Patria; 157 mil 715, como Madres Trabajadoras, y 2.1 millones a la beca Benito Juárez.

Señaló que una de cada tres llamadas hechas a la Línea de las Mujeres, 079, implicó violencia crítica, en donde algunas activaron alertas de violencia feminicida ante la que se brindó atención oportuna.

Además, destacó que este 2026 ya se cumplió la meta para que se contara con más de mil centros Libre a lo largo del país, en cada una de las 32 entidades federativas, con cobertura en 40 por ciento de los municipios.

Allí, psicólogas, trabajadoras sociales y abogadas escuchan, orientan y acompañan a las mujeres sin costo y cerca de donde viven.

Estas acciones han permitido atender a más de 650 mil mujeres con más de 1.4 millones de servicios.

Otro punto que resaltó fue el paquete de reformas impulsadas durante el sexenio, como la hecha al Código Penal Federal en marzo de este 2026, para ampliar la definición del delito de abuso sexual y establecer que se persiga de oficio.

Recordó que desde 2008, el Secretariado General de las Naciones Unidas lanzó la campaña ÚNETE, también reconocida como la Campaña Naranja, como parte de la cual este año se lanza la campaña para alzar la voz y creerles a las sobrevivientes de violencia.

“La Campaña Naranja exhorta a todos los países a centrarse en tres prioridades: fortalecer el acceso a la justicia, garantizar la protección y la atención integral a las sobrevivientes, y promover rendición de cuentas de quienes ejercen violencia, tanto en espacios físicos como en digitales… La violencia no es un asunto privado ni un destino inevitable, se puede prevenir y se debe eliminar”, dijo.

Fuera de las cifras de feminicidio, 3 de cada 4 asesinatos de mujeres

| Por Elizabeth Hernández

Las fiscalías estatales de México registraron como homicidio doloso tres de cada cuatro asesinatos de mujeres que se cometieron durante 2025, una proporción que en entidades como Colima superó 94 por ciento, pese a la obligación de las autoridades de investigar todas las muertes violentas de la población femenina con perspectiva de género.

El análisis de los datos del Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal y Estatal 2026, que elaboró el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), revela que las instituciones ministeriales contabilizaron dos mil 228 víctimas de homicidio intencional y 752 de feminicidio consumado, lo que en conjunto equivale a un promedio de ocho asesinatos diarios.

El Tip: El Inegi identificó que las armas de fuego fueron el medio más utilizado para cometer homicidios contra mujeres durante 2025, al concentrar 61 por ciento de las defunciones.

Colima exhibió una de las mayores disparidades a nivel nacional en términos proporcionales, pues de las 78 víctimas que las autoridades contabilizaron entre ambos ilícitos, únicamente tres figuraron en las estadísticas de feminicidio, es decir, menos del cuatro por ciento del total estatal.

Aunque estas diferencias estadísticas no permiten establecer cuántos crímenes ameritaban una tipificación distinta, organizaciones defensoras de los derechos humanos han advertido sobre deficiencias en las investigaciones ministeriales para acreditar las razones de género detrás de las agresiones letales.

De acuerdo con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes (Red TDT), entre 2015 y abril de 2025 ocurrieron 34 mil 715 asesinatos de mujeres, niñas y adolescentes, de los cuales sólo una cuarta parte motivó investigaciones por el delito de feminicidio.

63.6 Por ciento de la violencia contra mujeres no dejó daño físico

“Sólo 24.6 por ciento de estos casos se investigan como feminicidio, lo que muestra la falta de voluntad institucional para aplicar la perspectiva de género”, denunciaron las agrupaciones en junio de 2025, durante la presentación de un informe ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) de Naciones Unidas.

Respecto a la magnitud de la violencia letal, las Estadísticas de Defunciones Registradas del Inegi contabilizaron tres mil 338 asesinatos de mujeres en 2025, un promedio de nueve al día y una cifra superior a los registros que las fiscalías aportaron al censo de procuración de justicia. Sin embargo, ambas fuentes emplean criterios distintos para contabilizarlos. Asimismo, la falta de información sobre las características de las víctimas constituye otra limitación para dimensionar el fenómeno.

En 306 registros de homicidio doloso, las instituciones ministeriales no identificaron el sexo de las personas fallecidas.

MANDATO JUDICIAL. Desde 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció, a partir del caso de Mariana Lima Buendía, quien fue asesinada por su esposo y reportado en un inicio como suicidio, la obligación de investigar las muertes violentas de mujeres con perspectiva de género, incluso aquellas que inicialmente parecen corresponder a suicidios o accidentes, para confirmar o descartar la existencia de motivos relacionados con dicha condición.

Entre las circunstancias que contempla el Código Penal Federal para acreditar el feminicidio figuran los antecedentes de violencia, las amenazas, los indicios de agresión sexual, la incomunicación de la víctima y la existencia de relaciones sentimentales, afectivas o de confianza con el responsable.

El máximo tribunal estableció en dicha resolución que las autoridades ministeriales deben agotar todas las líneas de investigación que permitan confirmar o descartar las razones de género detrás de la muerte violenta de una mujer, independientemente de la clasificación inicial del delito.

Reportes oficiales ı Foto: Especial

Marcha del 25N lleva a las calles voces de las víctimas y sus hijos

| Por Elizabeth Hernández |

Las hijas y los hijos de víctimas de violencia de género cobraron protagonismo durante la marcha del 25N en la Ciudad de México, donde al menos cuatro colectivos de madres que denunciaron violencia vicaria exigieron justicia y el fin de las agresiones que, a través de las disputas familiares, también dejan secuelas en las infancias.

Aunque la movilización de ayer congregó a menos manifestantes que en ediciones anteriores (el Gobierno de la Ciudad de México reportó 500), la presencia de decenas de menores de edad marcó el recorrido desde la Glorieta de las Mujeres que Luchan, sobre Paseo de la Reforma, hasta el Zócalo capitalino. Algunos acompañaron a sus mamás; otros integraron sus propios contingentes.

Frente a los juzgados familiares de avenida Juárez, uno de los grupos más numerosos de víctimas de violencia vicaria interrumpió su paso para reclamar a las autoridades judiciales por las resoluciones que permiten a los agresores utilizar a sus descendientes como instrumentos para causarles daño.

El Dato: se reportaron movilizaciones por el 25N en diversas entidades, como el Estado de México, Jalisco, Querétaro, Durango e Hidalgo para exigir un alto a la violencia.

“Si pasas por mi casa y mi hijo no está, dile que su madre fue a luchar”, corearon las manifestantes, quienes también cuestionaron la actuación de los impartidores de justicia con otra consigna que resonó frente al inmueble: “¿Para qué los encierran si el juez los libera?”.

En esa misma avenida, un hombre observaba el paso de los contingentes frente a la Antimonumenta. Llevaba una camiseta con el rostro de su hija, Elideth, víctima de feminicidio hace seis años. Aseguró que tuvo que vender todas sus pertenencias para conseguir justicia, una batalla que otras familias aún libran en los tribunales.

La imagen de Elideth permaneció junto a su padre, pero decenas de fotografías de otras víctimas que no han encontrado paz avanzaron por las calles del Centro Histórico rumbo al Zócalo. Sus nombres resonaron entre las consignas de las manifestantes, quienes también dejaron en muros y banquetas algunas pintas con sus demandas.

La jornada transcurrió en tranquilidad, y, de acuerdo con las autoridades capitalinas, concluyó con saldo blanco, pues a diferencia de otras ediciones, sólo se reportaron algunas pintas.

El único episodio de tensión se registró cuando fuera de la ruta principal, un grupo de mujeres encapuchadas ingresó al perímetro que resguardan las vallas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en República de Cuba —donde durante meses mantuvieron una ocupación distintas colectivas feministas—, con la intención de derribar la puerta y retirar el inmueble. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) intervinieron para evitarlo, sin que se registraran enfrentamientos.

Ya frente a Palacio Nacional, las demandas de la jornada adquirieron la voz de un adolescente. Acompañado de su hermano menor, uno de los hijos de la activista indígena amuzga Kenia Inés Hernández Montalván tomó el micrófono para pedir al Gobierno federal que cumpla la promesa que, relató, hizo hace un año de intervenir por la libertad de su madre.

Con poco más de seis años de ausencia materna, el muchacho defendió la labor de la activista encarcelada desde octubre de 2020, agradeció las muestras de respaldo que recibió desde el público y extendió su petición a quienes considera presos políticos en México.

“Nuestra lucha” incluyó también la defensa de quienes enfrentan procesos penales por su participación en movimientos sociales. Desde el templete, las representantes de organizaciones feministas exigieron garantías para las defensoras de derechos humanos y protección para aquellas que reciben amenazas por su trabajo comunitario.

Otra de las intervenciones puso énfasis en las agresiones contra niñas, niños y adolescentes, desde el abuso sexual hasta el reclutamiento por parte del crimen organizado. Las oradoras denunciaron las redes de encubrimiento familiar e institucional que protegen a los responsables y reclamaron espacios seguros dentro y fuera de las escuelas.

“Con las infancias, no”, sentenciaron ante una problemática que, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, alcanzó a cuatro de cada 10 mexicanas antes de cumplir los 15 años, y revelan que 33.9 por ciento padeció maltrato físico y 12.6 por ciento experimentó alguna forma de abuso sexual durante esa etapa.

Para las trabajadoras, el pliego petitorio incluyó la creación de un sistema público de cuidados, sanciones contra las empresas que discriminen por embarazo y protocolos efectivos contra el hostigamiento.

“Durante años nos han hecho creer que el cuidado es una responsabilidad exclusiva de las mujeres”, expuso una de las participantes, quien reivindicó la independencia económica y cuestionó los obstáculos profesionales asociados con la maternidad.

Se sumaron también las exigencias para despenalizar el aborto en las 32 entidades federativas, garantizar su acceso gratuito en hospitales públicos y erradicar las agresiones obstétricas. Las colectivas de la diversidad sexual reclamaron el fin de los crímenes de odio, la lesbofobia y la discriminación.

“Tenemos el derecho a vivir sin violencia y sin discriminación”, expresaron desde el templete, donde además solicitaron destinar a educación, salud y programas de atención a víctimas los recursos públicos que actualmente reciben otros rubros gubernamentales.

Mientras las intervenciones continuaban frente a Palacio Nacional, niñas, niños y adolescentes hicieron suyas las consignas de la jornada. Algunos marcharon para reclamar el regreso de quienes aman; otros, por el derecho a crecer sin miedo. El futuro por el que protestaron este miércoles tendrá una medida concreta, que ninguna de esas niñas tenga que volver a las calles dentro de unos años para exigir los mismos derechos que hoy reclama junto a su madre.

ONU llama a garantizar justicia a víctimas ante falta de denuncias

| Por Elizabeth Hernández |

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) llamó a garantizar el acceso a la justicia, fortalecer los mecanismos de protección y combatir la impunidad frente a las agresiones contra mujeres, niñas y adolescentes en México, donde siete de cada 10 han experimentado alguna forma de violencia a partir de los 15 años o antes, según datos sobre prevalencia a lo largo de la vida.

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), alrededor de nueve de cada 10 mujeres que sufrieron violencia física o sexual en ámbitos comunitarios, laborales, escolares o familiares no denunciaron ni solicitaron apoyo.

Entre las principales razones para no acudir ante alguna autoridad o institución, el organismo internacional destacó que las víctimas “consideraron que lo ocurrido no tenía importancia”. Asimismo, señaló que una de cada dos adolescentes entre los 15 y 17 años ha experimentado alguna agresión sexual a lo largo de su vida.

El Dato: De acuerdo con el Inegi, 35.2% de las mujeres de 15 años y más han experimentado violencia física y/o sexual por su pareja. Moretones, hemorragias o sangrado, las principales.

A propósito del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se conmemora cada 25 de noviembre, Naciones Unidas advirtió que el acceso a la justicia no termina con la presentación de una denuncia, pues requiere mecanismos efectivos para obtener protección, reparación integral, verdad y garantías de no repetición.

Para ello, consideró indispensable eliminar los obstáculos económicos, legales, institucionales, culturales, lingüísticos, territoriales y tecnológicos que históricamente han limitado el ejercicio de este derecho en condiciones de igualdad.

“Alza la voz, cree a las sobrevivientes, exige justicia”, establece el lema de la campaña ÚNETE 2026, que contempla 16 días de activismo, hasta el próximo 10 de diciembre, cuando se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos.

México, reconoció la ONU, figura entre los países pioneros en América Latina por su legislación para combatir las agresiones contra la población femenina. Además, destacó las reformas constitucionales y legales de 2024 y 2026, las cuales ampliaron las obligaciones del Estado en materia de protección.

REZAGO ı Foto: Especial

Recordó que en mayo pasado una modificación constitucional facultó al Congreso de la Unión para expedir una ley general en materia de feminicidio, mientras que la iniciativa que recibió en julio busca homologar el tipo penal, los protocolos de investigación y las sanciones aplicables en todo el territorio nacional.

Como parte de sus recomendaciones, Naciones Unidas solicitó destinar presupuesto suficiente para aplicar las disposiciones legales, fortalecer los Centros de Justicia para las Mujeres y las unidades especializadas de investigación, así como garantizar el cumplimiento efectivo de las órdenes de protección.

36.6 Por ciento de homicidios contra mujeres fue en vía pública

También pidió asegurar el acceso gratuito a servicios de asesoría jurídica, atención psicológica y refugios, además de contar con personal especializado para atender a niñas y adolescentes, conforme a su edad y bajo el principio del interés superior de la infancia.

Otra de las prioridades consiste en prevenir las agresiones dentro de los centros laborales, establecer mecanismos para reportar y reparar los daños que ocurran en plataformas digitales, involucrar a hombres y jóvenes en las estrategias preventivas, así como proteger a las defensoras de derechos humanos. Respecto al panorama internacional, la ONU estimó que alrededor de 840 millones de mujeres, equivalentes a una de cada tres mayores de 15 años, han experimentado violencia física o sexual durante su vida.

Durante 2025, aproximadamente 47 mil mujeres y niñas perdieron la vida a manos de sus parejas u otros integrantes de sus familias en todo el mundo, cifra que representa un promedio de cinco víctimas cada hora.

El organismo internacional reivindicó la participación de las organizaciones feministas en las políticas públicas, el acompañamiento a las sobrevivientes y la exigencia de justicia, además de exhortar a los gobiernos a garantizar recursos sostenidos para prevenir estas agresiones. “La violencia contra las mujeres y las niñas se puede prevenir”, sostuvo.

SSPC y SRE refuerzan medidas

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) anunciaron nuevas medidas para prevenir y atender la violencia de género dentro de sus instituciones.

La SSPC estableció seis ejes de acción para combatir estas conductas, fortalecer los procedimientos de atención y garantizar el desarrollo profesional en condiciones de igualdad.

Los compromisos incluyen sensibilizar al personal, capacitarlo para prevenir el hostigamiento y el acoso sexual, fortalecer las denuncias internas y reconocer la participación femenina en las labores de seguridad.

La Cancillería presentó el Pronunciamiento Cero Tolerancia y la Política de Igualdad Laboral y No Discriminación, que fija reglas para prevenir el acoso, hostigamiento y discriminación en oficinas centrales, embajadas y consulados.

La SRE realizó 102 capacitaciones para más de siete mil servidoras, en coordinación con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones. En octubre se certificó en la Norma Mexicana en Igualdad Laboral y No Discriminación.

Elizabeth Hernández

Reivindican reformas y campañas en el 25N

| Por Yulia Bonilla |

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció la presentación de reformas, campañas, herramientas y acciones para protegerlas ante las agresiones en espacios físicos y digitales.

Anunció que este jueves se presentará una iniciativa en materia de justicia familiar y, en los próximos días, se sumarán más reformas para que el Congreso de la Unión las procese.

Al respecto, la titular de la Secretaría de las Mujeres, Laura Itzel Castillo, comentó que, a partir de este miércoles, comienzan los 16 días de activismo que concluirán el 10 de diciembre, periodo en el que emprenderán varias acciones para avanzar en la justicia sustantiva.

El Dato: El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer honra a las hermanas Mirabal activistas dominicanas asesinadas en 1960 por el dictador Rafael Leónidas.

Una de ellas es el Acuerdo Xicoténcatl, con el que se busca que los congresos estatales armonicen sus constituciones con la reforma aprobada al Código Penal Federal en el que se amplía la definición del delito de abuso sexual y se obliga a que se siga de oficio.

El acuerdo también contempla que los 32 estados de la República implementen Secretarías de las Mujeres y se creen fiscalías especializadas en delitos relacionados con la violencia de género.

Otra estrategia es la Guía de Derechos y Seguridad Digital para las Mujeres, elaborada con el apoyo de las empresas tecnológicas: Google, Meta y TikTok, mediante una campaña informativa dirigida a niñas, adolescentes, adultas y mujeres mayores, que les permita reconocer la violencia en estas plataformas, enseñarles a que “se cuiden sin culpa”, y dónde recurrir en caso de sufrir alguna agresión en los espacios públicos y digitales.

La subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias, Ingrid Gómez, dio a conocer que además de orientar sobre cómo proteger los derechos de las mujeres, conocer a qué instancia se debe recurrir en caso de una agresión, se brindarán consejos sobre seguridad digital como: la protección de las cuentas, contraseñas y contenidos.

Otra medida es el lanzamiento de la Campaña Hombres por la Transformación, que inició con la participación de estudiantes varones del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), en Iztapalapa, quienes suscribieron los 12 compromisos que serán replicados en los más de 300 planteles de la institución en el país y contará con la participación de más de 170 mil alumnos.

Los compromisos plantean la renuncia a cualquier tipo de violencia y complicidad que tolere el machismo, clasismo y racismo; erradicar el acoso y el abuso sexual, tanto en los espacios íntimos como los públicos la casa, como: las familias, la calle, la escuela, el trabajo y en la comunidad. En ellos, se condena el odio y acoso sexual, también en los espacios digitales y se promueve el debate crítico.

En cuanto a los contenidos o prácticas provenientes de grupos virtuales que promueven entre hombres y jóvenes el odio extremo, la humillación, el acoso y la normalización de las violencias contra las mujeres, se plantea el compromiso al rechazo unánime.

Al respecto, el 27 de noviembre se realizará un foro de discusión. Igualmente, se promoverá el cuidado de la salud física y emocional con responsabilidad colectiva; con la intención de que México sea un país donde la población viva con dignidad, sin discriminación y machismo, que haya una sociedad segura y pacífica con inclusión a la diversidad sexual.

Asimismo, se confirmó la inauguración de siete centros de justicia para las mujeres. En Zamora, Michoacán, San Quintín, Baja California, Chilapa de Álvarez Guerrero, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, Jojutla, Morelos, Tonalá y Tuxla Gutiérrez, Chiapas; y se realizará un encuentro nacional de espacios de refugio para intercambiar buenas prácticas y aprendizajes con los 131 refugios del país.

Con la estrategia Niñas y Adolescentes Libres y Seguras, brigadistas voluntarias recorren casa por casa, centros libres y espacios públicos, para sensibilizar a las personas responsables del cuidado, la protección y el bienestar de niñas y adolescentes sobre temas coyunturales como el embarazo infantil y adolescente, así como la cohabitación forzada.

“Les queremos reiterar: Si vives violencia, no estás sola. Queremos que este mensaje llegue a quienes necesitan apoyo y a quienes pueden ayudar a prevenir las violencias”, concluyó.

ONU reconoce avances en México

La representación de ONU Mujeres en México reconoció al gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum por los avances alcanzados en el combate a la violencia contra las mujeres. Eleonora Betancur, representante del organismo, destacó en la conferencia que el país ha dado “pasos importantes” para que los derechos de la población femenina estén garantizados desde la Constitución.

Mencionó la iniciativa en materia de feminicidio, en la que se establece el marco jurídico en la contención de este delito; reconoció la construcción de los Centros LIBRE, la habilitación de la Línea de las Mujeres para dar atención telefónica emergente en situaciones de violencia de género.

Betancur destacó la difusión de la Cartilla de los Derechos de las Mujeres, así como la asistencia legal a las víctimas del flagelo.

Con estas medidas, consideró que México muestra su capacidad de atención y cobra un liderazgo regional en medio del retroceso que se observa a nivel mundial en la materia:“Son avances que reflejan cómo el compromiso político puede traducirse en acciones concretas para transformar vidas, las vidas de las mujeres. En un contexto mundial de retrocesos en materia de igualdad, estas medidas cobran especial relevancia por su proyección política, económica y cultural. México tiene una capacidad singular de ejercer un liderazgo en América Latina y en los espacios multilaterales”.

Expuso que las agresiones contra mujeres y niñas es una de las violencias de derechos humanos más generalizadas del mundo, ya que las estadísticas hablan de que una de cada tres mujeres ha experimentado violencia física o sexual a lo largo de su vida. Destacó que, en 2025, alrededor de cinco mujeres fueron asesinadas cada hora a manos de su pareja o de algún familiar.

Por Yulia Bonilla

Anuncia Brugada 4 Centros de Justicia para las Mujeres

Por Fernanda Rangel |

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres 25N, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, anunció la construcción de cuatro nuevos Centros de Justicia para las Mujeres en 2027 que estarán en las alcaldías Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Tláhuac y Álvaro Obregón, como parte de una estrategia para concentrar en un mismo espacio los servicios de atención, protección y procuración de justicia para víctimas de violencia de género.

En conferencia y acompañada por parte de su gabinete, la mandataria capitalina aclaró que será su administración la que asuma la conducción directa de estos espacios para que las capitalinas reciban atención médica y psicológica, asesoría jurídica, presenten denuncias y accedan a medidas de protección sin trasladarse entre distintas instituciones.

La morenista añadió que estos sitios también contarán con Ministerios Públicos y jueces para atender los casos, además de que operarán las 24 horas del día, los 365 días del año.

El Dato: La Red de Abogadas de las Mujeres ha representado a más de 22 mil capitalinas durante los últimos dos años.

“Que sean las instituciones las que se organicen alrededor de las mujeres y no las mujeres las que tengan que peregrinar alrededor de las instituciones”, sostuvo Brugada Molina.

Actualmente, la Ciudad de México cuenta con cuatro Centros de Justicia para las Mujeres, pero el objetivo del Gobierno capitalino es ampliar la red a por lo menos 16, uno por cada alcaldía, con la posibilidad de llegar a 20 a 2030.

La Jefa de Gobierno también anunció un plan especial contra la violación y la violencia sexual, luego de señalar que este delito es el que menos ha disminuido durante los dos años de su administración, con una baja de ocho por ciento.

Como parte de las acciones, la funcionaria local adelantó que su administración implementará programas de formación sobre consentimiento, prevención del abuso sexual y relaciones igualitarias en escuelas de educación media superior, además de programas de reeducación para los agresores.

LA JEFA de Gobierno con mujeres poli- cías, ayer ı Foto: Especial

31 Mil mujeres han sido atendidas por la Policía de Género

La estrategia también contempla intervenir en 72 espacios públicos identificados como prioritarios por el riesgo que representan para las mujeres, así como capacitar a cuatro mil hombres operadores del transporte público concesionado y de plataformas digitales.

Brugada Molina precisó que la campaña comenzará con los trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México y, posteriormente, se extenderá a otros sectores de la población.

Otra medida anunciada fue la creación de un programa de apoyo económico para hijas e hijos de mujeres víctimas de feminicidio, quienes recibirán dos mil 555 pesos mensuales hasta cumplir 18 años o concluir sus estudios universitarios.

También anunció un plan de acción para construir una ciudad libre de machismo y una campaña de comunicación denominada “¿Te suena familiar?”, que busca cuestionar comportamientos cotidianos que se han normalizado en las relaciones, como la posesión, la vigilancia, las agresiones y las humillaciones.