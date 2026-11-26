Las hijas y los hijos de víctimas de violencia de género cobraron protagonismo durante la marcha del 25N en la Ciudad de México, donde al menos cuatro colectivos de madres que denunciaron violencia vicaria exigieron justicia y el fin de las agresiones que, a través de las disputas familiares, también dejan secuelas en las infancias.

Aunque la movilización de ayer congregó a menos manifestantes que en ediciones anteriores (el Gobierno de la Ciudad de México reportó 500), la presencia de decenas de menores de edad marcó el recorrido desde la Glorieta de las Mujeres que Luchan, sobre Paseo de la Reforma, hasta el Zócalo capitalino. Algunos acompañaron a sus mamás; otros integraron sus propios contingentes.

Frente a los juzgados familiares de avenida Juárez, uno de los grupos más numerosos de víctimas de violencia vicaria interrumpió su paso para reclamar a las autoridades judiciales por las resoluciones que permiten a los agresores utilizar a sus descendientes como instrumentos para causarles daño.

El Dato: se reportaron movilizaciones por el 25N en diversas entidades, como el Estado de México, Jalisco, Querétaro, Durango e Hidalgo para exigir un alto a la violencia.

“Si pasas por mi casa y mi hijo no está, dile que su madre fue a luchar”, corearon las manifestantes, quienes también cuestionaron la actuación de los impartidores de justicia con otra consigna que resonó frente al inmueble: “¿Para qué los encierran si el juez los libera?”.

En esa misma avenida, un hombre observaba el paso de los contingentes frente a la Antimonumenta. Llevaba una camiseta con el rostro de su hija, Elideth, víctima de feminicidio hace seis años. Aseguró que tuvo que vender todas sus pertenencias para conseguir justicia, una batalla que otras familias aún libran en los tribunales.

La imagen de Elideth permaneció junto a su padre, pero decenas de fotografías de otras víctimas que no han encontrado paz avanzaron por las calles del Centro Histórico rumbo al Zócalo. Sus nombres resonaron entre las consignas de las manifestantes, quienes también dejaron en muros y banquetas algunas pintas con sus demandas.

La jornada transcurrió en tranquilidad, y, de acuerdo con las autoridades capitalinas, concluyó con saldo blanco, pues a diferencia de otras ediciones, sólo se reportaron algunas pintas.

El único episodio de tensión se registró cuando fuera de la ruta principal, un grupo de mujeres encapuchadas ingresó al perímetro que resguardan las vallas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en República de Cuba —donde durante meses mantuvieron una ocupación distintas colectivas feministas—, con la intención de derribar la puerta y retirar el inmueble. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) intervinieron para evitarlo, sin que se registraran enfrentamientos.

Ya frente a Palacio Nacional, las demandas de la jornada adquirieron la voz de un adolescente. Acompañado de su hermano menor, uno de los hijos de la activista indígena amuzga Kenia Inés Hernández Montalván tomó el micrófono para pedir al Gobierno federal que cumpla la promesa que, relató, hizo hace un año de intervenir por la libertad de su madre.

Con poco más de seis años de ausencia materna, el muchacho defendió la labor de la activista encarcelada desde octubre de 2020, agradeció las muestras de respaldo que recibió desde el público y extendió su petición a quienes considera presos políticos en México.

“Nuestra lucha” incluyó también la defensa de quienes enfrentan procesos penales por su participación en movimientos sociales. Desde el templete, las representantes de organizaciones feministas exigieron garantías para las defensoras de derechos humanos y protección para aquellas que reciben amenazas por su trabajo comunitario.

Otra de las intervenciones puso énfasis en las agresiones contra niñas, niños y adolescentes, desde el abuso sexual hasta el reclutamiento por parte del crimen organizado. Las oradoras denunciaron las redes de encubrimiento familiar e institucional que protegen a los responsables y reclamaron espacios seguros dentro y fuera de las escuelas.

“Con las infancias, no”, sentenciaron ante una problemática que, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, alcanzó a cuatro de cada 10 mexicanas antes de cumplir los 15 años, y revelan que 33.9 por ciento padeció maltrato físico y 12.6 por ciento experimentó alguna forma de abuso sexual durante esa etapa.

Para las trabajadoras, el pliego petitorio incluyó la creación de un sistema público de cuidados, sanciones contra las empresas que discriminen por embarazo y protocolos efectivos contra el hostigamiento.

“Durante años nos han hecho creer que el cuidado es una responsabilidad exclusiva de las mujeres”, expuso una de las participantes, quien reivindicó la independencia económica y cuestionó los obstáculos profesionales asociados con la maternidad.

Se sumaron también las exigencias para despenalizar el aborto en las 32 entidades federativas, garantizar su acceso gratuito en hospitales públicos y erradicar las agresiones obstétricas. Las colectivas de la diversidad sexual reclamaron el fin de los crímenes de odio, la lesbofobia y la discriminación.

“Tenemos el derecho a vivir sin violencia y sin discriminación”, expresaron desde el templete, donde además solicitaron destinar a educación, salud y programas de atención a víctimas los recursos públicos que actualmente reciben otros rubros gubernamentales.

Mientras las intervenciones continuaban frente a Palacio Nacional, niñas, niños y adolescentes hicieron suyas las consignas de la jornada. Algunos marcharon para reclamar el regreso de quienes aman; otros, por el derecho a crecer sin miedo. El futuro por el que protestaron este miércoles tendrá una medida concreta, que ninguna de esas niñas tenga que volver a las calles dentro de unos años para exigir los mismos derechos que hoy reclama junto a su madre.