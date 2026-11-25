El peso mexicano sigue cayendo frente al dólar y, este miércoles 25 de noviembre, abrió en el que es considerado su peor nivel en semanas. La moneda mexicana alcanzó un nuevo máximo, cada vez más cercano al techo de las 20.00 unidades por dólar.

De acuerdo con datos de la plataforma Investing.com, el mercado registra valores de apertura del dólar en 19.4126 pesos mexicanos, con un máximo de 19.6679 y un mínimo de 19.4145 unidades de la moneda nacional.

Gráfico que representa el precio del dólar en pesos mexicanos. ı Foto: Captura de pantalla (Investing.com)

Con estos valores, el peso mexicano continúa su depreciación desde el cierre del viernes 20 de noviembre, que fue de 19.1625 unidades por dólar, ya por encima del techo de las 19.00 que no alcanzaba desde junio de 2025.

Mientras tanto, de acuerdo con la plataforma Dolario, los bancos pagan el dólar entre 17.20 y 18.84 pesos mexicanos, siendo Citibanamex el que entrega esta última cifra, es decir, la que da más valor por moneda verde.

¿Por qué subió tanto el dólar HOY miércoles 25 de noviembre?

Múltiples factores explican el aumento del dólar en pesos mexicanos. El principal es la expectativa de un mayor diferencial de tasas de referencia entre el Banco de México (Banxico) y la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed).

Banxico mantiene su tasa de referencia en 6.25 por ciento, mientras que la Fed lo hace en 3.75 a 4.00 por ciento. Un diferencial estrecho aumenta el atractivo de inversiones en dólares y lo resta a aquellas en pesos mexicanos, mientras que la expectativa de que siga disminuyendo afecta a la moneda nacional.

El tipo de cambio alcanza un nuevo máximo del año en 19.74 pesos. pic.twitter.com/QOwbXh2dZE — Gabriela Siller Pagaza (@GabySillerP) November 25, 2026

De acuerdo con datos de la agencia Reuters, los futuros financieros ya reflejaban una probabilidad cercana al 97 por ciento de que la Reserva Federal aumente su tasa de interés en diciembre.

En el mismo sentido, la publicación de la inflación mexicana, ayer 24 de noviembre, da nuevos argumentos a cambios en la tasa de interés mexicana por parte de Banxico.

El peso mexicano es la divisa más depreciada hoy. pic.twitter.com/0lZPV9osGP — Gabriela Siller Pagaza (@GabySillerP) November 25, 2026

La inflación general se ubicó en 3.96 por ciento, su mayor nivel desde la primera quincena de mayo. Este dato podría limitar el margen de Banxico para continuar reduciendo su tasa de referencia, lo que, en principio, permitiría respirar al peso mexicano.

No obstante, la inflación subyacente, con una caída quincenal de 0.10 por ciento, se moderó, lo que podría dar argumentos para mantener abierta la posibilidad de futuros recortes.

Finalmente, el dólar se ha fortalecido, en medio de las tensiones comerciales que marcan el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Escenarios de incertidumbre promueven la inversión en activos considerados refugio, como es el dólar estadounidense.

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