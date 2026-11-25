La Inversión Extranjera Directa (IED) que llegó al país entre enero y septiembre alcanzó los 43 mil 090 millones de dólares, un incremento de 5.3 por ciento a tasa anual; lo que significó un récord histórico en este rubro; no obstante, las nuevas inversiones y las cuentas entre compañías se desplomaron 34.6 y 42.1 por ciento, respectivamente, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Economía (SE).

“Hoy va a salir el de Inversión Extranjera Directa. Les adelanto que de nuevo es récord de Inversión Extranjera Directa en el país. Lo va a sacar más tarde la Secretaría de Economía”, indicó la Presidenta Claudia Sheinbaum durante la conferencia mañanera.

Por su parte, la SE resaltó que en los primeros nueve meses del año, la reinversión de utilidades que realizaron las compañías acumuló 34 mil 975 millones de dólares; las cuentas entre compañías sumaron cuatro mil 315 millones de dólares y las nuevas inversiones representaron tres mil 800 millones de dólares.

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El Dato: La CDMX fue el principal destino de IED a nivel nacional al captar 19 mil 602 mdd; es decir, 45.5 por ciento del total entre enero y septiembre del 2026.

Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la SE, dijo que se tenía “cierta preocupación” sobre la IED debido a la situación económica y geopolítica mundial; no obstante, sí se alcanzó un récord histórico.

“Entonces mantiene su tendencia de crecimiento y alcanzamos el número de cifra, un récord histórico. Eso es una muy buena noticia para México porque estamos en medio de una incertidumbre en todo el mundo. Estas inversiones o reinversiones significan confianza, empleo y bienestar en nuestro país. Les voy informando los resultados”, agregó el funcionario público.

Respecto a la reinversión de utilidades, el monto creció 26 por ciento respecto a las cifras originalmente publicadas del tercer trimestre de 2025, cuando se ubicó en 27 mil 748.8 millones de dólares, “lo cual refleja la confianza de los inversionistas extranjeros en seguir apostando por nuestro país en el mediano y largo plazo”, indicó la SE enun comunicado.

En tanto, las cuentas entre compañías decrecieron 34.6 por ciento, ya que en el mismo periodo del año pasado la IED en este rubro se ubicó en seis mil 593.4 millones de dólares, es decir, dos mil 278.4 más que la cifra actual. La SE destacó que este comportamiento fue porque las empresas tuvieron la capacidad de financiar sus matrices o bien cubrir sus deudas.

El Tip: El sector de servicios financiero y de seguros captó 10 mil 635 mdd, lo que equivale al 24.7% de la IED total.

Por su parte, las nuevas inversiones se contrajeron 42.1 por ciento, luego de que al cierre del tercer trimestre de 2025, éstas se ubicaron en seis mil 563.4 millones de dólares, o dos mil 763.4 millones de dólares más.

Pese a la reducción en el monto en las nuevas inversiones, la SE destacó que la industria manufacturera incrementó 58.8 por ciento sus inversiones, al pasar de 708 millones de dólares en 2025 a mil 124 millones de dólares en el periodo de referencia. El crecimiento fue impulsado por la fabricación de equipo de transporte y de equipo de computación y componentes electrónicos.

“Esto refleja la fortaleza de las cadenas productivas nacionales y la confianza de los inversionistas extranjeros en México como plataforma manufacturera de alto valor agregado”, acotó.

3.9 Mil mdd recibió el sector de transporte y correos

A su vez, Janneth Quiroz Zamora, directora de Análisis Económico de Grupo Financiero Monex, dijo que las cifras de IED que dio a conocer el Gobierno federal reflejan que algunas empresas extranjeras ya buscan establecerse en el país antes de que concluya la revisión del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Explicó que pese a la incertidumbre de los últimos dos años, estas compañías ven oportunidades en la integración comercial con el país vecino y prefieren tomar posiciones desde ahora.

Asimismo, mencionó que los flujos de IED son un termómetro de cómo se percibe al país desde el exterior, donde hay mayor confianza en la continuidad del acuerdo que entre los propios inversionistas en México; en este sentido, la analista dijo que el manejo de la relación entre la Presidenta Claudia Sheinbaum y su homólogo estadounidense, Donald Trump ha contribuido a esa percepción.

1.3 Mil mdd recibió la industria alimentaria de IED a septiembre

Quiroz Zamora destacó que una definición sobre el T-MEC en el primer trimestre de 2027 daría mayor certidumbre a las empresas que todavía evalúan invertir en México, aunque algunas condiciones podrían resultar menos favorables que las actuales, el volumen de comercio entre México y Estados Unidos ha crecido a un ritmo más acelerado bajo el actual acuerdo comercial que durante la vigencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

De igual forma, Estados Unidos fue el país que más aportó a la Inversión Extranjera que llegó al país con un flujo de 19 mil 334 millones de dólares, lo que representó alrededor de 44.9 por ciento del total; siguió España con seis mil 208 millones de dólares; Alemania, dos mil 895 millones de dólares; Reino Unido, dos mil 586 millones de dólares y Canadá, 2 mil 447 millones de dólares.

Alertan alza de ludopatía; analizan leyes de apuestas

| Por Yulia Bonilla |

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la Secretaría de Gobernación analizarán la reforma para regular los juegos de apuestas y, sobre todo, los anuncios al respecto, debido a que esta práctica de manera recurrente se considera también un problema de salud pública.

La mandataria advirtió que México ya registra un incremento de la ludopatía, lo que además de representar un problema por su adicción también genera impacto a la economía de las familias.

“Sí es muy trascendente, porque sí está creciendo la ludopatía en el país, y es un problema de salud y de adicción, y además económico para las familias, porque alguien que se engancha en una apuesta y luego en otra, en otra y ya no tiene recursos, y se vuelve un problema de finanzas para la familia”, dijo.

79 Años de la promulgación de la Ley de Juegos y Sorteos

Recordó que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, formuló una reforma que retomarán para su análisis y presentarla al Congreso de la Unión, a fin de incluir apartados sobre la regulación de las apuestas digitales y la publicidad.

“Rosa Icela tiene una ley que no hemos enviado al Congreso, la voy a revisar ahora con ella, ya que sacas el tema, porque la Ley de Casinos, que tiene que ver con apuestas, nunca consideró la parte electrónica, la digital de apuestas o de casinos digitales, y es muy importante que se regule, y que se regulen también los anuncios… Lo vamos a trabajar en el Gabinete, y voy a hablar con Rosa Icela para que se recupere la ley y que se revise el tema de los anuncios en las televisoras de los casinos digitales o de las apuestas digitales”, dijo.

Otro plan que la mandataria retomará es el de reformas contra la corrupción, las cuales presentará hasta 2027 debido a que queda poco tiempo para el cierre del actual periodo de sesiones: “Hay quien propone que se cambie la Constitución para fortalecer ese Sistema o para garantizar que funcione; y hay quien dice: ‘No, solamente las leyes secundarias’. Ha tomado algo de tiempo”.

El Gobierno alista 6,710 consultorios para enero

| Por Yulia Bonilla |

En enero de 2027 comenzarán a operar seis mil 710 de los 12 mil 750 consultorios de atención primaria del Servicio Universal de Salud (SUS), con el objetivo de facilitar la atención médica y reducir la presión sobre los hospitales.

La Presidenta Claudia Sheinbaum explicó que el programa busca garantizar servicios de primer nivel a toda la población, sin importar su derechohabiencia o si carece de ella. Para acondicionar las unidades se aplicará el programa La Clínica es Nuestra, mediante el cual se integran comités ciudadanos que reciben recursos y deciden qué mejoras realizar.

Destacó la incorporación de herramientas digitales, como una aplicación telefónica y canales de comunicación para enlazar a pacientes y personal médico.

El Dato: Se pretende el suministro de 91 tipos de medicamentos para padecimientos de primer contacto. A ello se sumarán cercade 30 insumos de material de curación.

La secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez, informó que ya se realizaron cinco mil 325 asambleas en los 24 estados incorporados al IMSS-Bienestar, equivalente a un avance de 93.78 por ciento. Además, se entregaron tres mil 292 tarjetas a los comités para financiar las adecuaciones.

Los recursos podrán destinarse a pintura, acabados, impermeabilización, instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, así como a rampas, barandales, señalización, climatización y techumbres.

Eduardo Clark García, subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaría de Salud, detalló que los consultorios contarán con 44 tipos de equipos y mobiliario homologados, entre ellos mesas de exploración y escritorios, para estandarizar las condiciones de atención.

Sobre la contratación de personal, indicó que se han postulado 82 mil médicos y trabajadores de enfermería. De ellos, cuatro mil 310 ya fueron asignados a una unidad y comenzaron su capacitación. Quienes se incorporen recibirán un apoyo mensual de 20 mil pesos y tendrán cobertura del IMSS. El funcionario aclaró que las personas jubiladas podrán conservar sus ingresos por retiro y recibir el apoyo, mientras que quienes tengan otro empleo también podrán participar.

Evolución. Por otra parte, el IMSS, el ISSSTE y el IMSS-Bienestar presentaron avances de sus respectivos planes de 12 acciones para mejorar la atención, mediante contratación de personal, adquisición de equipos, mantenimiento y reducción del rezago quirúrgico.

Sheinbaum Pardo anunció que el próximo 1 de diciembre el Consejo Asesor para la Transformación Digital del Sector Salud presentará el proceso automatizado para distribuir medicamentos, para fortalecer el programa Rutas de la Salud.

El director del IMSS, Zoé Robledo, informó que se concretó el aumento salarial de ocho por ciento, se basificó a 11 mil 325 trabajadores y se contrataron dos mil 500 especialistas. También se adquirieron 125 equipos de alta tecnología, de los cuales 74 ya están en operación. El surtimiento de recetas en farmacias alcanzó 94.7 por ciento y las jornadas extendidas permitieron realizar 31 por ciento más cirugías.

En el ISSSTE, Martí Batres reportó avances en la rehabilitación de quirófanos, la apertura de consultorios y la modernización de los servicios. Destacó que 91 por ciento de las obras previstas ya fueron inauguradas y que el surtimiento mediante recetas electrónicas alcanzó 89 por ciento.

El director del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch, indicó que se ha regularizado la situación laboral de 30 por ciento del personal pendiente y se adquirió 25 por ciento del equipo de alta tecnología. También avanzan el mantenimiento hospitalario, la digitalización del abasto y la implementación del expediente electrónico.

Como parte de estas acciones, ayer se anauguró en Toluca el Centro Integral de Salud Renal y Atención Primaria, que se integrará a una red para detectar oportunamente enfermedades renales.