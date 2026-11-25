La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) confía en que en diciembre se logre un acuerdo entre el Gobierno mexicano y el estadounidense para la reducción de aranceles de la Sección 232 que han afectado al sector automotor en el último año; al menos que sea menor a la tarifa de 15 por ciento que se les cobra a otros países como Japón o Corea del Sur.

“Efectivamente se ha estado avanzando y cerrando ese gap, cerrando, cerrando y aparentemente, ahora sí ya estamos, digamos, muy cerca de tener algo, esperaría que tengamos algo este año”, indicó Rogelio Garza, presidente ejecutivo de la AMIA.

El representante sectorial resaltó que lo ideal sería eliminar las tarifas, pero, de no ser posible, entonces que el arancel resultante sea inferior al gravamen de 15 por ciento que Estados Unidos les cobra a Japón, Corea del Sur o a la Unión Europea.

El Tip: Actores de la industria ya descuentan que difícilmente se podrá tener tasa cero en los aranceles.

A partir de esa base, la industria quiere aplicar descuentos por contenido regional, lo que permitiría que algunos modelos de vehículos tengan una tarifa efectiva cercana a 5.0 por ciento o incluso menor.

Sostuvo que de tener un acuerdo habrá un periodo de “ajuste y acople”, pero la realidad es que el modelo estadounidense cambió y es “difícil que volcamos al esquema en el que estábamos hace dos años”, porque ahora la administración estadounidense toma decisiones con base en el déficit comercial.

Por su parte, Gabriela Soni, directora de Estrategia de Inversión de UBS México, dijo que prevén que entre diciembre y los primeros meses de 2027 se concrete un acuerdo bilateral marco entre México y Estados Unidos con la intención de mitigar el impacto arancelario.

Agregó que la tasa efectiva ideal tras la negociación sobre una base de 15 por ciento, podría ubicarse en 7.5 por ciento, lo que permitiría que la industria sea más competitiva respecto a otros países. “Estamos muy positivos, probablemente en diciembre o a principios del próximo año podamos ver un acuerdo bilateral entre México y EU que sería un acuerdo marco, que no debe confundirse con la revisión anual, las revisiones anuales van a seguir”, dijo.