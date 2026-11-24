Tras el ingreso de dos nuevas participantes a La Mansión VIP 2 el pasado lunes, la tabla de votaciones sigue en movimiento a través de las donaciones y votos del público por su favorito, por lo que este martes 24 de noviembre, avanza la competencia.

El programa de HotSpanish se diferencía de otros realitys de convivencia y encierro 24/7 por la manera en la que se obtienen los puntos que determinan quién es el ganador de cada temporada.

La Cukis se quita las cejas en La Mansión VIP ı Foto: Especial

La Mansión VIP combina votos digitales web y una tabla de posiciones basada en puntos que se alimentan mediante dos vías principales: los votos limitados del público y las donaciones en YouTube a través de los Super Chats.

Cada 10 pesos mexicanos donados son equivalenes a un punto directo para subir a tu participante favorito de casilla, por lo que lo que más vale es donar a través de la transmisión en vivo en YouTube.

La alternativa para no gastar dinero y mostrar apoyo es a través del sitio web oficial de La Mansión VIP, donde puedes votar hasta 10 veces de manera gratuita y después 5 veces por cada anuncio publicitario que veas.

Así van las votaciones de La Mansión VIP hoy 24 de noviembre

Este martes 24 de noviembre, la tabla de votaciones de la cuenta no oficial de X, La Mansión VIP tracker, muestra que el ganador de momento sería Tony Aguirre, quien ha logrado recaudar más de 5 millones y medio de pesos mexicanos.

Así van la tabla de votaciones este 24 de noviembre en La Mansión VIP 2026 ı Foto: X: La Mansión VIP Tracker

El segundo lugar lo tendría Itati López con casi 3 millones y medio, seguida por Jorjais, cuya diferencia se reduce a poco más de medio millón. Tras esto, personajes como Jlexis, Paola Suárez, Doña Alegría, La Cukis y Odette Orlena ya acumularon más de un millón de puntos.

Entre los participantes en riesgo de ser eliminados, figuran Yetus y Deiby Ruiz a una semana de haber ingresado, junto con Ale Gaxiola y Anahí Ríos, quienes son las nuevas participantes del reality show y entraron con los puntos de Rod Contreras.

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