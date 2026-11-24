Thomas Markle, padre de Meghan Markle, ha sido acusado de enfrentar dos cargos deferales por posesión de material de abuso sexual infntil en Estados Unidos, por lo que podría enfrentar una condena de hasta 40 años de prisión de ser encontrado culpable.

Bill Essayli, primer fiscal federal adjunto del Distrito Central de California, informó que un gran jurado presentó una acusación formal contra el hombre de 82 años de edad. La Fiscalía lo señala por supuestamente haber tenido negativos fotográficos de 35 milímetros que contenían imágenes sexualmente explícitas de menores de edad.

BREAKING: Thomas Markle has been formally charged in Los Angeles with two counts of possessing child sexual abuse material.



The father of the Duchess of Sussex is currently in federal custody in Florida.https://t.co/PAiZ4D1jU3



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De acuerdo con las autoridades, Thomas Markle poseía este material de manera consciente. En dos bodegas del área de Los Ángeles, agentes del FBI aseguraron aproximadamente 78 artículos, entre ellos diapositivas, negativos fotográficos y libros que presuntamente contenían material de abuso sexual infantil.

Además, se identificaron fotografías en las que aparecía el sujeto junto a menores de edad. De momento, las autoridades siguen analizando la evidencia recabada.

¿Qué hizo Thomas Markle?

Thomas Markle es un exdirector de iluminación de televisión estadounidense cuya vida privada ha estado bajo un intenso escrutinio mediático desde el compromiso de su hija con el príncipe Enrique en 2017.

Su figura ha estado rodeada de diversas polémicas públicas, incluyendo escándalos por pactar fotografías con paparazzi antes de la boda real y conflictos familiares que derivaron en un distanciamiento total con su hija menor.

A lo largo de los años, han circulado rumores, teorías conspirativas y desinformación en redes sociales que lo vinculan con presunto abuso infantil y pornografía. A finales de octubre de 2026, tras una llamada de emergencia al 911 y el reporte del propietario del inmueble, la Fiscalía General del Estado de Baja California cateó una bodega que él rentaba en México.

Thomas, el papá de Megan Markle relacionado con la bodega cateada en Tijuana ı Foto: Redes sociales

En el lugar las autoridades decomisaron revistas de origen asiático de hace unos 20 años, cintas de video VHS, discos duros, memorias USB y equipo de cómputo con presunto material de pornografía infantil. Paralelamente, el FBI realizó redadas en unidades de almacenamiento de Markle en el sur de California, donde hallaron negativos fotográficos de 35 milímetros y otros archivos que derivaron en su arresto en Florida el 6 de noviembre de 2026 y en cargos federales por posesión de material de abuso sexual infantil.

Además, en Filipinas, de acuerdo con reportes policiales, su hijo encontró cientos o miles de imágenes de abuso infantil entre las pertenencias de su padre, lo que lo llevó a denunciarlo ante la policía filipina y el FBI. Tras la investigación en los dispositivos hallados en esa casa, las autoridades de Filipinas también presentaron una denuncia formal en su contra por distribución, venta y exportación de este tipo de material.

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