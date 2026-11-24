La alcaldía Iztapalapa, que encabeza la morenista Aleida Alavez Ruiz, aumentó el año pasado hasta mil 616 por ciento el recurso público otorgado por adjudicación directa, sin ninguna competencia o análisis de mercado a las firmas que su demarcación contrató.

Información entregada por la demarcación a La Razón vía transparencia detalla que, al término de 2022 la entonces alcaldesa y hoy Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, apenas entregó 44 millones 603 mil 992 pesos bajo este régimen.

El Dato: El diputado local del PRD Pablo Trejo también cuestionó a la alcaldesa sobre el gran número de contraros otorgados por adjudicación directa.

En contraste, luego de la conclusión de su primer año de Gobierno, en 2025, Alavez Ruiz otorgó a múltiples empresas hasta 765 millones 816 mil 67 pesos por adjudicación directa, lo cual representa un alza de 721 millones 212 mil 75 pesos en el uso de esta clase de contratación (con un aumento porcentual de mil 616.9 por ciento).

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Los posibles conflictos con este tipo de medida están señalados al interior de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como dentro de la Ley de Adquisiciones del Distrito Federal.

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De acuerdo con el artículo 55 de este último documento, las alcaldías no pueden gastar más de 20 por ciento del presupuesto anual aprobado para adquisiciones, arrendamiento y prestación de servicios, que, en el caso de Iztapalapa, dicha cifra ascendió a mil 241 millones 616 mil 754 pesos en 2025.

Si bien no hubo una irregularidad en este aspecto, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público sí señala que los procedimientos por invitación restringida, así como aquellos por adjudicación directa, sólo deben efectuarse cuando únicamente exista en el mercado un único oferente para algún producto o servicio.

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Otras limitantes son que la contratación ponga en riesgo el orden de la alcaldía, situaciones que pudiesen provocar pérdidas económicas, fines militares de por medio, peligros para la seguridad nacional, rescisiones de contratos adjudicados por licitación pública o licitaciones desiertas, entre otros rubros, de los cuales ninguno justifica el ejercicio de esta práctica que ya ha derivado en presuntas irregularidades dentro de Iztapalapa.

Un ejemplo de esta naturaleza es el contrato IZTP/DGA/AD-IRD-025/138/2025, el cual fue firmado el pasado 10 de octubre de 2025 por el personal de Aleida Alavez Ruiz, para dar mantenimiento a cisternas y tinacos.

La problemática radica en que la empresa a la cual se adjudicaron estas tareas, lleva por nombre Microscopios, S.A. de C.V., y es una firma dedicada al giro de los microscopios, al tener por objeto la “fabricación, compra, venta, distribución, importación, exportación y ensamble de microscopios, instrumentos ópticos y de ingeniería, así como medidores de distancias, instrumentos geodésicos, así como otras actividades ligadas a este mercado”.

En total, la demarcación morenista que hoy preside Morena adjudicó directamente a tal firma un monto mínimo de 678 mil 934 pesos, con un máximo de un millón 697 mil 335 pesos, los cuales se suman a otras cuatro contrataciones que la gestión de Alavez Ruiz facilitó a esa sociedad mercantil.

El desembolso ı Foto: Especial

Al respecto, el diputado local del PAN Andrés Sánchez Miranda advirtió que, a pesar de este cúmulo de presuntas irregularidades, es optimista de cara a que la alcaldía aclare estas irregularidades o deje de cometerlas, aunque también cree que lo anterior no deja de ser un insulto a la ciudadanía.

“Veo con preocupación todo, que le damos clic a lo que quieras y con sentido común, ahí desglosando, vemos cómo alguien le quiere ver la cara a una persona. Porque quien hace esto, va a pensar: ‘es que nadie lo va a leer. Es un montón de información, no se van a meter’”, cuestionó el legislador blanquiazul luego de la comparecencia de Alavez Ruiz en el Congreso local, ayer.

El funcionario local además señaló a este diario que una supuesta impunidad en favor de la demarcación morenista es lo que ha generado estas supuestas operaciones irregulares.

“Es un tema de que se sienten impunes, es como robarte unos espejos en la calle. Algunos (funcionarios) dicen ‘me van a cachar, pero y si me cachan, ¿qué?’. Ésa es la frustración y es el terror, la tragedia del asunto, que no hay consecuencias. ¿Y la Contraloría? Bien gracias”, dijo el legislador, quien reveló que Iztapalapa compró impermeabilizantes de cuatro mil 235 pesos al doble de precio.

La alcaldesa de Iztapalapa durante su comparecencia ante diputados, ayer ı Foto: Especial

Sobre estas presuntas irregularidades, La Razón cuestionó a Alavez Ruiz sobre la eficacia de su mandato para ejercer presupuesto público mediante adjudicaciones directas, a lo cual contó que esa determinación sólo podría ponderarse tras algunas revisiones de la cuenta pública que siguen activas.

“Bueno, eso lo tenemos que revisar de acuerdo con la revisión de la cuenta pública y no está cerrada. Al contrario, están en procesos las auditorías y yo me esperaría a revisarlas. Tenemos 20 auditorías abiertas, con observaciones mínimas, totalmente subsanables y todo esto que nos vayan requiriendo lo vamos a documentar, pero no nos vamos a ir por dichos.

“O sea, vamos a ir corroborando qué sí o qué no se hizo de manera adecuada, legal y si hay alguna sanción, algún procedimiento que establecer, lo haremos, porque aquí no vamos a encubrir ningún procedimiento que haya sido anómalo”, dijo la morenista, cuyo Gobierno es el que más adjudicaciones directas ha otorgado en más de cinco años.

SIN CAMBIO EN 2026. De cara al presente ejercicio fiscal 2026, la alcaldía Iztapalapa no modificó mucho sus prácticas de adjudicaciones directas, pues con corte al 11 de noviembre de 2026, documentos oficiales de la demarcación revelan que el gobierno de Alavez Ruiz lleva 411 millones 342 mil 898 pesos adjudicados directamente, los cuales se contraponen a los 97 millones 540 mil 683 pesos firmados por invitación restringida o los 59 millones 104 mil 998 pesos entregados por licitación pública.

Estas cifras, pese a ser menores que las de la totalidad de 2025, aún representan 822.21 por ciento más presupuesto público ejercido en comparación con 2022; 656.43 por ciento más que en 2023, y 559.56 por ciento más que los datos de 2024, momento en el cual aún estaba la adminsitración pasada en la demarcación más grande la ciudad.