Javier Solórzano Zinser │ *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

La visita de la Presidenta a China quizá sea el acto de política exterior más significativo y trascendente desde que la llamada 4T está en el poder.

Uno de los elementos importantes es que vino a sacudir lo que habían sido años de tener encerrado al país en su relación con el mundo. México había venido perdiendo sus reconocidos espacios en materia internacional bajo una visión aldeana de López Obrador. Fueron años lamentables. Se perdió un espacio reconocido a nivel internacional y se echó al país décadas atrás.

La visita a China fortaleció a la Presidenta no sólo por haber salido en la foto de los asistentes a la reunión de APEC, sino por los contactos que se establecieron y los encuentros bilaterales con mandatarios de diferentes partes del mundo, particularmente China y EU; la Presidenta, por fin, tuvo un cara a cara con Trump.

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A pesar de ello, resulta que la Presidenta regresó con la espada desenvainada. Después de un viaje en que se presume escuchó voces diversas y tuvo que sortear seguramente más de alguna dificultad, sobre todo en la relación con China y EU, arremetió contra la oposición, acusándola de querer deslegitimar el proceso electoral 2027.

El espíritu que prevaleció en la APEC fue de respeto a la pluralidad y de búsqueda de entendimientos bajo posiciones que se sabe son en muchos casos confrontativas. Hay que considerar además que México será en 2028 la sede de la reunión Asia-Pacífico, lo cual debiera colocarnos en el fortalecimiento de un clima de pluralidad y respeto a las diferencias y la recuperación del papel de México a nivel internacional.

Así como fue dialogante e incluso tolerante, en un encuentro en que prevalecían las posiciones divergentes sobre el quehacer político y la gobernabilidad, en la ceremonia de aniversario de la Revolución Mexicana se lanzó con todo contra quienes piensan distinto.

En un acto de esta importancia y atención colectiva, el recuerdo histórico es una forma de, por lo menos, durante una ceremonia de este calibre apelar a la unidad por una causa común, que al final es de todos, no del gobierno en turno.

El poder político, sin importar el partido que fuere, se apropia de la Revolución Mexicana. Hacen a un lado que fue una gesta de la sociedad mexicana y que, al paso de los años, nos pertenece a todas y todos sin importar colores e ideologías.

Se están cerrando aún más los caminos de la tolerancia y el entendimiento. Los argumentos presidenciales son en algunos casos rebatibles. A lo largo de estos años se ha visto cómo el gobierno, éste y el anterior, se han dedicado a defender a los suyos, a pesar de que haya evidencias de su responsabilidad en hechos delincuenciales o de corrupción.

La crisis del INE no solamente pasa por el escándalo de los actos de corrupción de quien era su presidenta. También pasa por toda la estructura que permitió el desarrollo de una serie de tropelías que tienen al Instituto en medio de la mayor crisis que haya vivido en su historia. Si lo que se quiere es, como se ha hecho con otras instituciones, irlas minando para hacerlas a imagen y semejanza del poder, están llevando al Instituto, o sea al árbitro electoral, a su atomización.

El espíritu que se vivió en la APEC, en medio de la construcción de una nueva geopolítica mundial, pasó por intentos de entendimiento. Lo sabe la Presidenta que bien pudo aplicar mucho de lo que vio por intentos de cohesión más en un acto como el del viernes.

Parece que no se pudo aguantar. Existen muchos elementos que debe considerar en su narrativa que, si bien tienen que ver con la oposición, de manera notoria también pasan por el oficialismo; veremos qué sucede hoy en la mañanera.

RESQUICIOS.

Guasave muestra cómo se va perdiendo territorio ante la delincuencia organizada. Es encomiable la acción del Ejército que perdió a cuatro de sus integrantes. Queda claro que sin ayuda de los vecinos no hay cómo. ¿Cuántos Guasave hay en el país?