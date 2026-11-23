Dicen que al senador morenista Gerardo Fernández Noroña le está faltando ser más consecuente con su esencia. Asiduo hasta hace poco a frontalizar con quien se le parara enfrente, ahora resulta que ha entrado en una espiral de denuncias en las que él mismo se pinta como víctima. Este fin de semana acusó que un grupo lo agredió física y verbalmente en el Centro Histórico de Oaxaca. Aunque en cuestiones de violencia su reclamo pudiera ser legítimo, no sobra recordar, nos dicen, que el legislador ha respondido con poca tolerancia a quienes lo interpelan. En septiembre, por ejemplo, tras un intercambio de insultos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, anunció que empezaría a grabar a quienes lo increparan. Opinan muchos que las diferencias políticas jamás justifican una agresión, pero el respeto que hoy pide el senador no era precisamente lo que daba cuando le tocaba escuchar una crítica. ¿O sí?

• Qué forma de entregarse

Dicen que la Federación Mexicana de Futbol, que lleva Mikel Arriola, se vio otra vez muy quedabién al ratificar su respaldo a Gianni Infantino para que siga al frente de la FIFA hasta 2031. Se nos recuerda que este espaldarazo no puede verse sin considerar las polémicas que surgieron alrededor del dirigente deportivo tras el fallido plan de abrir la FIFA al capital privado, lo que incluía al mismísimo Mundial. Esto le valió que las federaciones de Francia, Inglaterra e Italia le retiraran su apoyo. Tampoco puede ignorarse, nos remarcan, las críticas que se llevó Infantino en la Copa 2026 por suspender una sanción al delantero estadounidense Balogun luego de que el presidente Donald Trump comentara haberlo solicitado. Y resulta que mientras el francés Philippe Diallo ya se apuntó para disputarle el cargo, el anticipado respaldo mexicano llega en vísperas del congreso que definirá la sede del Mundial femenil 2031, al que nuestro país aspira. ¿Qué tal?

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• Jaloneo por la convocatoria

Nos hacen ver que mientras el PAN insiste ante el Tribunal Electoral para que la Cámara de Diputados publique cuanto antes la convocatoria para renovar la presidencia del INE, en San Lázaro, el coordinador guinda Ricardo Monreal también insiste en rechazar que el Poder Legislativo incurriera en alguna omisión para este complicado procedimiento y en que las bancadas ya estaban negociando, por lo que prepara un informe circunstanciado para responder a la demanda blanquiazul. Aunque los panistas están convencidos de que la convocatoria puede salir sin necesidad de que el TEPJF emita una sentencia, dicen otros que este acelere de última hora podría provocar justamente lo que Monreal ya dio por perdido y lo que los mismos panistas y otros opositores han pedido con vehemencia: el consenso, lo que haría que a final de cuentas exista convocatoria, pero sin las garantías que un acuerdo partidista podría darle. En fin.

• Tensiones morenistas en León

Y al que se le andan complicando un poco las cosas es al exfutbolista Carlos Gullit Peña, al que una exregidora morenista del municipio de León Gabriela Echeverría, lo acusó de haberla tocado de una manera que no le agradó, al grado de que, anunció, recurrirá a la Comision Nacional de Honestidad y Justicia. Los hechos ocurrieron en una reunión a la que acudieron varios de los interesados en anotarse al proceso interno para la coordinación guinda del municipio de León, Guanajuato. Nos cuentan que no fue todo, pues también hubo quien lo siguió hasta su vehículo, tras la reunión, para aparentemente tratar de mostrar que se encontraba en un estado inconveniente. El deportista que ahora busca hacer sus pininos en la política se apuró a responder con un comunicado en las benditas redes “para aclarar los hechos que se han comentado en diversos espacios informativos y que atentan contra mi persona, sobre un hecho que jamás sucedió”. Pendientes.

• Golpe tras robo de relojes de alta gama

Importante golpe, nos comentan, el que dio ayer la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital, con la detención de Jehry “N”, propietario de una joyería y uno de los principales compradores y revendedores de relojes de alta gama relacionados a robos con violencia a usuarios del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, automovilistas y comensales de restaurantes. La corporación policiaca, a cargo de Pablo Vázquez, realizó la captura en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, así como con personal de la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional, que cumplimentaron dos órdenes de cateo. Una de ellas en una joyería ubicada en Miguel Ángel de Quevedo en la alcaldía Coyoacán, donde se hallaron tres relojes, una báscula, un arma de fuego, ocho cartuchos útiles, un cargador metálico, 31 bolsitas con posible marihuana, 60 bolsitas con aparente piedra, cuatro celulares y un vehículo. Ahí el dato.

• Atorón de un mes en la UAM

Y fue la UAM la que cumplió ya un mes en paro y a cuya directiva parece que se le está haciendo bolas el engrudo, mientras crecen las inquietudes entre los sectores académico y estudiantil, porque se complican las posibilidades de terminar adecuadamente el trimestre —algo previsto para el próximo 11 de diciembre—. Apenas el sábado se conoció una serie de medidas con las que se intenta avanzar en la gestión de inconformidades, como es sabido, muchas de ellas justificadas y detonadas por la absurda compra de vehículos Tesla. El caso es que hasta el momento no hay una fecha definida para que se levante el paro y más bien parece estar estancado en una maraña burocrática de mesas, revisiones, medidas de seguimiento. El rector Gustavo Pacheco la tiene complicada. Tendrá que hacer algo más para que se reabra la Casa Abierta al Tiempo.