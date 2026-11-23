Una de las maneras clásicas para tratar de someter a un pueblo conquistado es construir infraestructura que lo vincule directamente con el conquistador, como los caminos de Roma que permitieron llevar legiones fácilmente a cada esquina del imperio. Rusia intentó eso con la península de Crimea tras arrebatársela ilegalmente a Ucrania en 2014, construyendo un gigantesco puente de 19 kilómetros que la guerra hoy ha comenzado a derrumbar.

El puente de Kerch, también conocido como puente de Crimea, cruza el mar que separa la península ucraniana del territorio ruso. Su construcción comenzó en 2016 y costó alrededor de 3,700 millones de dólares (unos 67 mil millones de pesos). Tiene dos estructuras paralelas, una para automóviles y otra para trenes. Vladimir Putin inauguró la primera en 2018 conduciendo personalmente un camión desde Rusia al territorio invadido. Al año siguiente, el Banco Central ruso acuñó una moneda de cinco rublos con el puente dibujado sobre Crimea. El mensaje era inequívoco. Rusia había llegado para quedarse. Los dos arcos blancos de metal que sostenían el centro de la obra sobre el agua se volvieron la campaña publicitaria de aquella anexión.

La imagen tenía una poderosa carga histórica. Los ucranianos llevan siglos resistiendo distintas formas de dominación desde Moscú, primero bajo los zares y después bajo la Unión Soviética. En 1932 y 1933, las políticas genocidas de Stalin provocaron una hambruna que mató a millones de ucranianos. En Crimea, el régimen soviético deportó masivamente a los tártaros de la región y favoreció el asentamiento de población rusa. El puente parecía convertir esa larga historia de sometimiento en una realidad irreversible, hecha de acero y concreto.

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Pero el 17 de noviembre esa imagen se rompió. Después de otros ataques en 2022 y 2023, que Rusia logró reparar, Ucrania lanzó una operación combinada con drones y misiles de fabricación nacional que tuvo un éxito que asombró al mundo. Los drones-misil Palianytsia golpearon la sección carretera, mientras proyectiles Neptune, Ruta y Flamingo atacaron la ferroviaria. Uno de los enormes arcos metálicos que parecía indestructible terminó en el mar, junto con parte de la carretera que sostenía. El puente ferroviario sobrevivió, aunque quedó dañado.

Reconstruir un arco de esas dimensiones requiere maquinaria especializada, enormes grúas flotantes y una operación prolongada sobre el agua. Rusia ya no puede contar con que sus equipos trabajen tranquilamente porque Ucrania ha desarrollado drones navales y capacidad de ataque a distancia. Al cierre de la semana, las autoridades rusas ni siquiera tenían una fecha para la reapertura. Sus medios oficiales, mientras tanto, minimizaron la destrucción, presentándola como una interrupción temporal del tránsito, aunque las imágenes mostraban una sección entera destruida por completo.

El golpe ocurrió precisamente cuando Vladimir Putin viajaba a China para reunirse con Xi Jinping y Donald Trump. Mientras buscaba presentarse como un vencedor que podía poner y exigir condiciones, una parte de su obra imperialista más emblemática desaparecía bajo el agua. Nada garantiza que Ucrania recupere pronto su territorio. Pero Putin, que imaginó una invasión rápida en 2022, enfrenta una nación que sigue resistiendo más de cuatro años después. El puente que debía hacer permanente la conquista hoy se ve igual de maltrecho que el régimen ruso, que intentará arreglarlo de alguna manera cosmética. Lo que ya no puede restaurarse tan fácilmente es la certeza de que esa conquista será definitiva. Si el puente cayó hoy, los invasores pueden ser expulsados mañana.