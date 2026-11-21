• Golpe en Sinaloa

Golpe importante el que dieron ayer Fuerzas Federales en Sinaloa, con la captura de Fausto Isidro Meza Flores, mejor conocido como El Chapo Isidro. Al capo se le ubicaba como el líder del llamado cártel de Guasave y fue en ese municipio donde se llevó a cabo su detención, misma que provocó una reacción violenta en varios sitios del estado en los que se reportaron quemas de vehículos, agresiones a integrantes de corporaciones de seguridad y balaceras. Incluso debió suspenderse un partido de la Liga Mexicana de Beisbol que anoche se llevaba a cabo entre los Venados de Mazatlán y los Algodoneros de Guasave, en el Kuroda Park. El Chapo Isidro es buscado por la Justicia de Estados Unidos. El FBI, que lo tenía en su lista negra, ofrecía una recompensa de hasta cinco millones de dólares a quien entregara información para aprehenderlo.

• PT dobla las manos

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Con la novedad de que el PT tuvo que doblar las manos y bajarle un poco a la intensidad que traía contra Morena, al que quiere forzar a que se hagan nuevas encuestas —hasta ahora en al menos tres estados— para “medir” nuevamente a quienes ya fueron derrotados en el proceso del guinda pero son apoyados por el partido de la estrella. Fue el diputado Reginaldo Sandoval, uno de los que más frontales andaba, por cierto, el que ayer confirmó que habrá una especie de tregua por lo pronto de declaraciones. “La novedad es que logramos un acuerdo, que logramos instalar la ruta de que caminemos en proceso de unidad y que tenemos una especie de receso para que no hagamos público, sigamos haciendo declaraciones públicas, sobre lo que estamos acordando y avanzado para que no se descomponga más el tema”, refirió ayer a reporteros. Ahora habrá que ver qué tanto le bajan los gallos petistas, que traían un acelere mayor al de Reginaldo, nos aseguran.

• Destacando la colaboración

Y hablando de seguridad, fue el embajador Ronald Johnson el que destacó ayer, como ya lo ha hecho en otras ocasiones, la colaboración de México con las autoridades de Estados Unidos en esa materia. En particular, nos comentan, se refirió al tema del fentanilo. “Bajo el liderazgo del presidente Trump estamos fortaleciendo la cooperación con México para golpear a las redes criminales donde más les duele. Nuestra cooperación con México da resultados. Al cierre de 2025, las muertes por sobredosis en los Estados Unidos habían disminuido 40 por ciento respecto al punto más alto de la crisis, lo que representa aproximadamente 40 mil muertes menos al año”, indicó el diplomático en un comunicado. No caen en mal momento sus señalamientos, nos comentan, sobre todo porque apenas la mañana de ayer el presidente Trump había hablado de nuestro país y entre los asuntos a los que se refirió estuvo el de los cárteles que, a su juicio, controlan México. Ahí el dato.

• Sigue brotando afiliación chueca

Y al partido que le siguen pegando las malas prácticas en las que incurrió en sus procesos de afiliación es nada menos y nada más que a Morena, partido que, por cierto, presume tener, ahí nomás, 11.6 millones de militantes. Resulta que la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral anoche informó que le impondrá 207 multas por poco más de 31 millones de pesos. ¿Y por qué? Bueno, pues porque el guinda afilió a ciudadanos sin su consentimiento y porque usó sus datos personales sin autorización. Nos dicen que echando números, Morena estaría acumulando más de 100 millones de pesos en multas por este tipo de irregularidades. Es sabido que las sanciones aún no son definitivas, es decir que los proyectos deberán ser aprobados por el Consejo General del INE para que puedan aplicarse y que incluso después pueden ser controvertidos. Pero llama la atención que los castigos recientes sean por lo mismo, nos comentan.

• Todo en manos de la mayoría

Y lo que es ya un hecho es que Morena tendrá la voz definitiva en el tema del relevo del INE y que su decisión sobre sacar o no la convocatoria para elegir a la futura presidenta la tomará el miércoles próximo. Es sabido que la víspera se dio por perdida la posibilidad de que se lograra un acuerdo por consenso entre las distintas fracciones parlamentarias en la Cámara de Diputados. Ello, tras los desacuerdos sobre las peticiones que hacen los partidos de oposición que, incluso en el caso del PAN, ya acudieron al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para que se apliquen medidas de apremio. Por lo pronto, la bancada de Morena tiene previsto reunirse y definir qué se hace con el tema de la estancada convocatoria. Nos piden no perder de vista qué fuerza tiene también la posición del PT que es la de mayoritear porque le ve un costo menor al de posponer. ¿Será?

• Caravanas y transporte

Se ha informado que ayer una nueva caravana entró por Chiapas al país. Está conformada por entre 200 y 300 personas que proceden de Honduras, Nicaragua, El Salvador y Venezuela. Nos dicen que aunque en principio buscaron evadir a los funcionarios del Instituto Nacional de Migración que los conminaron a registrar su estancia legal en el país, es muy probable que durante varios momentos del camino que decidan recorrer, estarán siendo invitados a no seguir dada la imposibilidad de llegar a Estados Unidos. La dispersión de los grupos, nos comentan, no ha desalentado que se reactive el negocio del transporte de migrantes —sobre el que la autoridad ha puesto la mirada esta semana— que implica el pago de traslados que van de los 200 a los 15 mil pesos, como se señala en un trabajo que se publica hoy en estas páginas. Servicios algunos de ellos que tienen un tufo de ilegalidad, nos comentan.