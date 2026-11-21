Como sus dispares antecedentes en Teherán en 1943 y Yalta en 1945, el encuentro entre Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin, en Shenzhen, aunque más protocolario o menos sustantivo que los primeros, tiene beneficios indudables como rebajar momentáneamente las tensiones globales. Como bien sostuvieron los tres líderes, una guerra mundial significaría el fin de la humanidad.

Ni las guerras militares ni las comerciales son favorables a la gran mayoría de la población mundial. Cualquier avance diplomático en la interlocución entre esas tres grandes superpotencias puede contribuir a distender el frenesí arancelario en que han caído algunos gobiernos, empezando por el estadounidense, y a obstruir el avance del proteccionismo.

También es cierto, como coincidieron Trump, Xi y Putin, que la Organización de Naciones Unidas y otras instancias internacionales requieren de una reforma profunda si desean contribuir a una mejor gobernanza mundial. Las capacidades de prevención de guerras civiles, epidemias o pandemias, catástrofes ambientales, crisis humanitarias y éxodos masivos han disminuido por la discordia global.

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Sin embargo, es evidente que la reunión de Shenzhen fue diseñada y ejecutada, también, para apuntalar el liderazgo de tres potencias que, sobre todo desde la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, comparten discursos y prácticas opuestos a las normativas internacionales más acordes con la paz mundial, el desarme nuclear y el multilateralismo internacional.

Lo dejaron claro los tres, Trump, Xi y Putin, cuando aludieron a la extralimitación jurisdiccional de la Corte Penal Internacional “y otras instituciones similares”. Lo que cuestionan las tres potencias es toda la normativa e institucionalidad derivada del Estatuto de Roma, entre 1998 y 2002, en el periodo ascendente del internacionalismo liberal que siguió a la caída del Muro de Berlín y la desintegración de la URSS.

El unilateralismo de Estados Unidos, en los años que siguieron a aquel proceso de jurisdicción internacional, especialmente durante la llamada “guerra contra el terror”, bajo el gobierno de George W. Bush, fue una primera reversión práctica de aquella normatividad. Pero esa reversión, que luego se atenuó bajo Barack Obama y Joe Biden, ha llegado a su apoteosis bajo las dos administraciones de Trump.

Las tres grandes potencias comparten con Israel esa aversión a parámetros globales de justicia internacional. Dos de esas potencias están regidas por órdenes políticos internos autocráticos y una tercera, Estados Unidos, sigue siendo una democracia, pero sometida a un gobierno de clara tendencia caudillista, reacia a la división de poderes, la autonomía de la autoridad judicial y el pluralismo doméstico e internacional.

En esa convergencia de los tres grandes en la impunidad internacional juegan un papel clave las respectivas guerras o conflictos de cada una: Ucrania, Irán y Taiwán. Pero tampoco deja de pesar en ese horizonte afín la idea de que la soberanía nacional está por encima del orden democrático, una premisa que, de diferentes maneras, han reiterado Trump, Xi y, sobre todo, Putin, cuyo régimen político fue reformado en 2020 con el propósito de perpetuar al mandatario en el Kremlin.

Otro punto de contacto entre los tres jefes reunidos en Shenzhen es el desprecio por Europa. Hay algo profundamente antioccidental, como señalan Amin Maalouf y Andrea Rizzi, en esos nuevos caudillos globales. Lo dijo no hace mucho Marco Rubio en Atenas, cuando llamó a Europa a seguir la hegemonía de Estados Unidos para salir del marasmo.

Más o menos lo mismo que viene diciendo Putin, en los últimos años, con el lenguaje brutal de los misiles, en su guerra contra Ucrania. Trump, Putin y Xi piensan que Europa y su liberalismo internacional, basado en la democracia y los derechos humanos, no entran en el nuevo arreglo autocrático global.