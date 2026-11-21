Golpe importante el que dieron ayer Fuerzas Federales en Sinaloa, con la captura de Fausto Isidro Meza Flores, mejor conocido como El Chapo Isidro. Al capo se le ubicaba como el líder del llamado cártel de Guasave y fue en ese municipio donde se llevó a cabo su detención, misma que provocó una reacción violenta en varios sitios del estado en los que se reportaron quemas de vehículos, agresiones a integrantes de corporaciones de seguridad y balaceras. Incluso debió suspenderse un partido de la Liga Mexicana de Beisbol que anoche se llevaba a cabo entre los Venados de Mazatlán y los Algodoneros de Guasave, en el Kuroda Park. El Chapo Isidro es buscado por la Justicia de Estados Unidos. El FBI, que lo tenía en su lista negra, ofrecía una recompensa de hasta cinco millones de dólares a quien entregara información para aprehenderlo.

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