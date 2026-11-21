Y lo que es ya un hecho es que Morena tendrá la voz definitiva en el tema del relevo del INE y que su decisión sobre sacar o no la convocatoria para elegir a la futura presidenta la tomará el miércoles próximo. Es sabido que la víspera se dio por perdida la posibilidad de que se lograra un acuerdo por consenso entre las distintas fracciones parlamentarias en la Cámara de Diputados. Ello, tras los desacuerdos sobre las peticiones que hacen los partidos de oposición que, incluso en el caso del PAN, ya acudieron al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para que se apliquen medidas de apremio. Por lo pronto, la bancada de Morena tiene previsto reunirse y definir qué se hace con el tema de la estancada convocatoria. Nos piden no perder de vista qué fuerza tiene también la posición del PT que es la de mayoritear porque le ve un costo menor al de posponer. ¿Será?

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