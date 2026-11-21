Y al partido que le siguen pegando las malas prácticas en las que incurrió en sus procesos de afiliación es nada menos y nada más que a Morena, partido que, por cierto, presume tener, ahí nomás, 11.6 millones de militantes. Resulta que la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral anoche informó que le impondrá 207 multas por poco más de 31 millones de pesos. ¿Y por qué? Bueno, pues porque el guinda afilió a ciudadanos sin su consentimiento y porque usó sus datos personales sin autorización. Nos dicen que echando números, Morena estaría acumulando más de 100 millones de pesos en multas por este tipo de irregularidades. Es sabido que las sanciones aún no son definitivas, es decir que los proyectos deberán ser aprobados por el Consejo General del INE para que puedan aplicarse y que incluso después pueden ser controvertidos. Pero llama la atención que los castigos recientes sean por lo mismo, nos comentan.

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