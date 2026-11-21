Y hablando de seguridad, fue el embajador Ronald Johnson el que destacó ayer, como ya lo ha hecho en otras ocasiones, la colaboración de México con las autoridades de Estados Unidos en esa materia. En particular, nos comentan, se refirió al tema del fentanilo. “Bajo el liderazgo del presidente Trump estamos fortaleciendo la cooperación con México para golpear a las redes criminales donde más les duele. Nuestra cooperación con México da resultados. Al cierre de 2025, las muertes por sobredosis en los Estados Unidos habían disminuido 40 por ciento respecto al punto más alto de la crisis, lo que representa aproximadamente 40 mil muertes menos al año”, indicó el diplomático en un comunicado. No caen en mal momento sus señalamientos, nos comentan, sobre todo porque apenas la mañana de ayer el presidente Trump había hablado de nuestro país y entre los asuntos a los que se refirió estuvo el de los cárteles que, a su juicio, controlan México. Ahí el dato.

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