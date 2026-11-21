Se ha informado que ayer una nueva caravana entró por Chiapas al país. Está conformada por entre 200 y 300 personas que proceden de Honduras, Nicaragua, El Salvador y Venezuela. Nos dicen que aunque en principio buscaron evadir a los funcionarios del Instituto Nacional de Migración que los conminaron a registrar su estancia legal en el país, es muy probable que durante varios momentos del camino que decidan recorrer, estarán siendo invitados a no seguir dada la imposibilidad de llegar a Estados Unidos. La dispersión de los grupos, nos comentan, no ha desalentado que se reactive el negocio del transporte de migrantes —sobre el que la autoridad ha puesto la mirada esta semana— que implica el pago de traslados que van de los 200 a los 15 mil pesos, como se señala en un trabajo que se publica hoy en estas páginas. Servicios algunos de ellos que tienen un tufo de ilegalidad, nos comentan.

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