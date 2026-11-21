Con la novedad de que el PT tuvo que doblar las manos y bajarle un poco a la intensidad que traía contra Morena, al que quiere forzar a que se hagan nuevas encuestas —hasta ahora en al menos tres estados— para “medir” nuevamente a quienes ya fueron derrotados en el proceso del guinda pero son apoyados por el partido de la estrella. Fue el diputado Reginaldo Sandoval, uno de los que más frontales andaba, por cierto, el que ayer confirmó que habrá una especie de tregua por lo pronto de declaraciones. “La novedad es que logramos un acuerdo, que logramos instalar la ruta de que caminemos en proceso de unidad y que tenemos una especie de receso para que no hagamos público, sigamos haciendo declaraciones públicas, sobre lo que estamos acordando y avanzado para que no se descomponga más el tema”, refirió ayer a reporteros. Ahora habrá que ver qué tanto le bajan los gallos petistas, que traían un acelere mayor al de Reginaldo, nos aseguran.

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