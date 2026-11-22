Constantemente hay movimiento en las votaciones de La Mansión VIP y este 22 de noviembre, sigue recaudando miles de pesos. Este es el ranking que registra cuánto apoyo y puntos acumulan los 16 participantes en el reality show de HotSpanish.

El sistema de votaciones y apoyo en el programa funciona de una manera diferente a otros realitys de encierro tradicionales, pues la competencia combina votos digitales web y una tabla de posiciones basada en puntos que se alimentan mediante dos vías principales.

¿Cómo va la Tabla de votaciones La Mansión VIP 2? ı Foto: Especial

Por un lado, está la votación web que es gratis a través del sitio web oficial de La Mansión VIP, donde puedes votar hasta 10 veces de manera gratuita y después 5 veces por cada anuncio publicitario que veas.

La segunda vía tiene un costo monetario y está integrada directamente en las transmisiones continuas de 24 horas del reality a través del canal de YouTube, donde el dinero aportado se traduce en puntos para la tabla de posiciones rumbo a la final.

En ese sentido, cada 10 pesos mexicanos donados con el hashtag del participante equivalen a un punto directo para subirlo de casilla.

Así van las votaciones de La Mansión VIP hoy 22 de noviembre

De momento, el participante con mayor cantidad de puntos de acuerdo con el perfil no oficial de X, La Mansión VIP Tracker, es Tony Aguirre, quien desde el inicio ha ido al frente en la competencia y ya suma más de 5 millones de puntos en total.

Así van las votaciones de La Mansión VIP hoy 22 de noviembre ı Foto: X: La Mansión VIP Tracker

En segundo lugar se encuentra Itati López, aunque ella lleva menos de la mitad que Tony, ya que hasta ahora ha recaudado casi dos millones y medio de pesos.

Le siguen personalidades como Jorjais, Paolita Suárez y Jlexis, quienes ya han alcanzado el millón. Por otro lado, los menos votados de momento son Edwin Mendoza con poco más de 51 mil puntos, Yetus con casi 44 mil, Deiby Ruiz con 38 mil y Rod Contreras con casi 37 mil puntos.

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