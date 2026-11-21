Paola Suárez volvió a convertirse en tendencia dentro de La Mansión VIP. Durante la fiesta semanal del reality, el viernes, la influencer protagonizó varios momentos que encendieron las redes sociales.

La Perdida vivió desde lágrimas y besos hasta un intento por tomar el micrófono frente a los invitados de la noche.

Guardias sacan a Paola Suárez borracha en La Mansión VIP

La noche se salió de control para Paola Suárez, quien, según numerosos comentarios de los espectadores, consumió alcohol de más durante la fiesta organizada dentro de La Mansión VIP. Incluso se le vio varias veces tomando directo de la botella.

En medio de la celebración, los guardias ingresaron a la zona del evento y la retiraron para llevarla a su habitación y permitir que descansara, pues apenas podía sostenerse.

Sin embargo, Paola Suárez regresó poco después a la fiesta y continuó conviviendo con los demás habitantes de La Mansión VIP. Más tarde, rompió en llanto mientras El Coyote y Luis R. Conriquez interpretaban varias canciones, una escena que rápidamente circuló en redes sociales y generó decenas de memes.

La influencer de Guanajuato también dio de qué hablar por un beso con Karely Ruiz. Además, usuarios comentaron que abrazó con demasiada fuerza a La Cukis, generando opiniones divididas.

recopilación de todo lo que hizo peda suarez en la fiesta, se la llevaron como tres veces pero siempre regresó!! #LaMansionVip #LamansionVIP2 pic.twitter.com/kEL9fwn8o5 — jhoa ❀ (@ocyyeaniccx) November 21, 2026

Otro de los momentos más comentados ocurrió cuando intentó usar el micrófono de El Coyote para dirigirse al público. “¿Me dejas decir algo? Dame tres segundos”, le pidió Paola Suárez al cantante. Sin embargo, el intérprete no le entregó el micrófono.

Hayyy pinche viejo que le costaba que Paolita dijera unas palabras😭

Tristeza Suárez💜 (Coyote te amo pero no te pases de vrg)😭#LamansionVIP2 pic.twitter.com/sjlcTEMY9B — Joss Calderón (@JossCalderonn) November 21, 2026

Algunos comentarios en redes sociales fueron:

“Pensé que era más inteligente Paolita lamentable que se exponga de es manera”

“Lo bueno es que dijo que no iba a tomar tanto”

“Tremendos clips que nos da la patas, te amamos mucho mi Santo Suárez”

“Malacopa Suárez”

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