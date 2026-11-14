La primera fiesta de la segunda temporada de La Mansión VIP se volvió tendencia en redes sociales pues Oscar Maydon, intérprete de corridos tumbados, animó a los habitantes con un show musical. Sin embargo, el comportamiento de Paola Suárez empañó la noche.

La influencer protagonizó varios momentos que desataron críticas entre los espectadores, quienes aseguran que el cantante de “Tu boda” lucía sumamente incómodo. Además, surgieron rumores de que Paola pudo haber sido expulsada del reality por estas actitudes de “malacopa”.

¿La sacaron? Paola Suárez se pone malacopa e incomoda a Oscar Maydon en La Mansión VIP | VIDEO

Durante la celebración de La Mansión VIP del viernes, en diversos videos difundidos en TikTok se ve a Paola Suárez con dificultades para mantenerse en pie e incluso cayéndose de una silla debido a que estaba borracha. Incluso tuvo que recibir ayuda de otros participantes para poder levantarse.

Ahora entiendo por qué no nunca la quisieron @ronogueron y @PalyAlonso en @LaCasaFamososMx el Critian oh digo la Paola Suarez no pasa ningún test de buen comportamiento Alcoholico😅



Que vergüenza con Oscar Maydon se pasó Paola🫣🤣🤣#lamansiónvip #LaMansiónVIP2 pic.twitter.com/tDih3xF45z — Alejandro Arizmendi (@ArizmendiAlexs) November 14, 2026

Usuarios aseguraron que la creadora de contenido perdió el control durante la fiesta, en especial cuando se acercó al cantante Oscar Maydon, invitado especial de la noche y le dijo que estaba muy fuerte, mientras le tocaba el brazo. Las expresiones faciales del intérprete indican que no estaba cómodo con la situación.

Según dijo en TikTok la creadora de contenido LAc11 (@sacredhearts11): “Llegó el punto en el que Oscar le dijo ‘si yo quiero, te saco de aquí’ porque se puso grosera, se puso malacopa. Se puso a decir que es violenta y la gente empezó a tener miedo.

“Todos los integrantes de La Mansión le decían que se calmara, que estaba haciendo el ridículo. Entre más le decían que se calmara, más enojada se ponía”.

Espero funen a Paola Suárez por acoso e invasión de privacidad #MansionVIP2 https://t.co/XWU6UUkO4n pic.twitter.com/yVvskUfGxR — Oscar Maydon (@OscarMaydonDT) November 14, 2026

¿Qué dijo Oscar Maydon sobre el comportamiento de Paola Suárez en La Mansión VIP?

Unas horas después Oscar Maydon habló de lo que sucedió en La Mansión VIP 2, anoche. El cantante de corridos tumbados se mostró comprensivo, pese a que en los videos que circulan de la fiesta luce incómodo y hasta fastidiado.

“La neta, plebes, mañana le voy a mandar super chats a Paolita. Nunca había visto a una persona que se pusiera así de borracha, pero yo también lo entiendo, tienen una semana sin ver a gente normal. No la juzgo”, expresó en un en vivo.

Además, aseguró que no se sintió incómodo. “Andan los videos de que yo me sentí incómodo. Yo nunca me sentí incómodo, hago caras por naturaleza, pero no es porque estoy incómodo, así soy. No me sentí incómodo, al contrario, yo le canté a ella”, dijo Oscar Maydon.

oscar maydon habla sobre el tema que pasó ayer con Paola



oscar: mañana le voy a enviar super chat a paola, nunca había visto a una persona que se pusiera así de borracha pero yo también la entiendo #LaMansionVip pic.twitter.com/ccXPxaO12b — La Wendy HQ (@LaWendyGuevara) November 14, 2026

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