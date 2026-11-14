Usuarios reportaron que los servidores de Fortnite registraron fallas y problemas de conexión luego de un aumento masivo de jugadores en Battle Royale. La situación provocó que la gente fuera expulsada de las partidas de forma repentina y que tuvieran dificultades para acceder al videojuego.

Reportan fallas en Fortnite por millones que juegan Battle Royale

A través de redes sociales, diversas fan pages de Fortnite informaron que el popular título de Epic Games, Battle Royale, alcanzó cifras récord de usuarios conectados de manera simultánea, lo que habría generado una fuerte carga en la infraestructura del juego y sacó a los usuarios de las partidas.

“¡Fortnite Battle Royale lo están jugando actualmente 5.4 millones de personas! Lamentablemente, debido a la intensidad, pueden ocurrir problemas de expulsión de las partidas... :(”, señaló una cuenta de Turquía, advirtiendo a los jugadores sobre los inconvenientes temporales.

Este mensaje confirmaría que no sólo en México hay fallas en Fortnite, sino en todo el mundo.

"Fortnite":

Porque se reportan fallas en sus servidores luego de que aumentara las posibilidades de encontrar el token pirata pic.twitter.com/64ytMkz9cs — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) November 14, 2026

Los reportes comenzaron a multiplicarse después de que crecieran las posibilidades de encontrar el “token pirata”, que despertó gran interés entre la comunidad y motivó a miles de usuarios a conectarse al mismo tiempo para intentar obtenerlo.

¿Qué es Fortnite Battle Royale?

Fortnite fue desarrollado por Epic Games, y es uno de los videojuegos más populares del mundo. El título debutó en 2017 y meses después lanzó su exitoso modo Battle Royale, una modalidad gratuita en la que hasta 100 jugadores compiten en una isla para convertirse en el último superviviente.

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