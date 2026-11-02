¿Cómo conseguir el Token de la Tienda Pirata de Fortnite para conseguir objetos GRATIS?

¿Cómo obtener el Token de la Tienda Pirata de Fortnite para conseguir objetos GRATIS?

Fortnite ha lanzado uno de sus formatos de recompensas más atractivos para quienes siempre han querido personalizar a sus avatares sin tener que gastar una fortuna en el videojuego.

Y es que aunque se trata de un free to play, lo que implica que cualquier jugador puede descargar el juego sin costo, casi todos sus objetos de personalización y demás artículos cuestan dinero real.

Ya hay una persona que ha obtenido el ticket de la tienda pirata.



Con el, puedes elegir un cosmético GRATIS de la tienda como os comenté antes. pic.twitter.com/6pYKzsf9tX — Jorge_Most (@Jorge_Most) November 1, 2026

Ahora, junto al lanzamiento de una nueva minitemporada inspirada en One Piece, una iniciativa única permitirá que los jugadores de Fortnite obtengan de manera gratuita los artículos que están disponibles en la tienda.

Sin embargo, para obtener este beneficio, será necesario conseguir un token muy raro dentro del juego. Aquí te explicamos qué debes hacer y cuáles son los beneficios.

¿Cómo funciona el Token de la Tienda Pirata de Fortnite y cómo conseguirlo?

Este 1 de noviembre se puso en marcha el capítulo 7 de Fortnite: Treasure Hunters, la cual cuenta con una temática de pirata inspirada en One Piece y se extenderá hasta el 5 de diciembre.

Al inicio de la temporada, ortnite incorporó nuevos cofres especiales que otorgan recompensas únicas, donde podríamos encontrarnos con el Token de la Tienda Pirata, una llave extremadamente rara que aparece dentro de las partidas de Battle Royale y aparece en alguno de esos cofres.

Post para intentar despejar dudas del token pirata:



- Se consigue abriendo cofres en el Battle Royale, la probabilidad es muy baja, pero no imposible, cada vez lo tienen más personas.

- Puedes conseguirlo con construcción o sin ella.

- Vale cualquier cofre, es aleatorio.

- No he… pic.twitter.com/rjSWyzsA6C — Jorge_Most (@Jorge_Most) November 1, 2026

Una vez obtenido, el Token de la Tienda Pirata se puede activar en 2 ocasiones: una antes del 15 de diciembre de 2026 y otra en 2027; durante ese periodo, será posible obtener completamente gratis cualquier objeto que esté disponible en ese momento en la tienda.

Esto incluye skins, picos, mochilas, pantallas de carga, emotes, stickers y más, aunque cabe mencionar que la llave no sirve para obtener paquetes que sólo se pueden comprar con dinero real, como los bundles de la PS Store y otras ofertas similares.

El efecto dura 14 días, por lo que obtener el objeto puede ser complicado. Al parecer, un hack entre los usuarios es jugar en escuadrones, pues parece que ese ítem se comparte entre todos los miembros de una party.

También mencionan que las ubicaciones en el mapa con mayor concentración incrementan las posibilidades de encontrar los cofres de piratas; sin embargo, hay que tener mucha paciencia para obtener el preciado objeto.

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