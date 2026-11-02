Las FOTOS de Jude Bellingham en ropa interior para la campaña de Calvin Klein

No es un secreto que Jude Bellingham se convirtió en uno de los futbolistas más buscados por el público femenino durante el Mundial 2026, donde participó como parte de la selección inglesa y conquistó a millones de fans.

El mediocentro del Real Madrid era uno de los personajes más solicitados por el público para formar parte de una campaña de Calvin Klein, marca que destaca por saber mezclar sensualidad con buen gusto.

Finalmente, sucedió. Fue hace varios días que la marca dio un guiño a la posible participación de Jude Bellingham en su nueva campaña y ahora es una realidad; a través de redes sociales, compartieron videos y fotos donde lo vemos en ropa interior y posando como modelo.

COn la canción ‘Knights in White Satin’, aparece el futbolista inglés primero en un conjunto básico de playera de tirantes y jeans antes de posar con ropa interior. “Los íconos son por siempre”, dice al final del anuncio.

Las fotos de Jude Bellingham para Calvin Klein

Las fotos de Jude Bellingham en ropa interior para Calvin Klein rompieron Internet y sorprendieron a los fans del fútbol y del deportista por la apariencia definida del famoso.

En las imágenes, se aprecia su musculatura en brazos, biernas y abdomen, destacando por un físico estético y ligero, como es necesario en un deporte de agilidad. El atleta mide 1,86 metros y pesa 75 kg, según los registros oficiales del Real Madrid C.F.

Jude realiza varias poses en sus fotos y luce distintos cortes de ropa interior en color blanco y negro, por lo que hay algunas que dejan más expuestos sus cuadriceps.

Las redes sociales estallaron en comentarios celebrando a la figura y su apariencia física. Te dejamos algunas reacciones de los Internautas:

“¿Esto sienten los hombres con los videos de Sydney?"

“Y que vivan los hombres, gracias por existir”.

“Una dirección de fotografía impecable. Me tomó varias reproducciones analizarla en detalle”.

“Ahora entiendo a los hombres cuando ven a una mujer en lencería”.

“Dios mio, qué maravilla”.

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