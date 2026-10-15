La actriz Sydney Sweeney generó revuelo en redes sociales, una vez más, por protagonizar, desnuda, un nuevo anuncio comercial para la empresa de apuestas deportivas y predicciones Novig, marca de la cual también es socia estratégica y accionista.

Esta campaña llega apenas unas semanas después de que enfrentara una fuerte ola de críticas por atletas debido a una publicidad previa de la misma firma y con el mismo estilo.

‎Sydney Sweeney reta a la crítica y vuelve a posar desnuda en comercial

El 11 de octubre Sydney Sweeney reapareció en un nuevo anuncio de Novig, lista para desafiar las controversias previas que tuvo con otro comercial. Este clip comienza con la actriz de Euphoria caminando de espaldas y a contraluz, vestida con unos calzoncillos blancos, mientras su largo cabello cubre parcialmente su pecho.

¿Qué es Noviq, la marca de apuestas que hizo el anuncio con Sydney Sweeney? ı Foto: Especial

Lejos de ignorar el revuelo que ocasionó en el primer anuncio, publicado en septiembre, la actriz ironiza sobre la situación al inicio del video: “Hay hombres adultos haciendo hojas de cálculo para apostar por el color de mi ropa interior. Quiero decir, ¿me halaga?”.

La publicidad continúa abordando otras polémicas relacionadas con los mercados de predicción y las apuestas de alto riesgo. Sydney Sweeney también menciona que existen “operaciones con información privilegiada sobre la muerte de dictadores y ejércitos de bots que manipulan todo”, cuestionando a quienes apuestan sumas considerables sobre conflictos bélicos.

Hacia el final del video, la actriz estadounidense se pone de pie y mira directamente a la cámara mientras sostiene dos balones de fútbol americano sobre su pecho para presentar la marca.

No dictators. No market manipulation. No insider trading.



No BS. Just sports. pic.twitter.com/em4ioPMYiA — Novig (@Novig) October 11, 2026

Esta campaña generó polémica, igual que el mes pasado, cuando un anuncio similar, donde aparecía desnuda utilizando elementos de hockey, futbol americano, tenis y baloncesto, recibió duras críticas por parte de varias atletas.

Diversas deportistas señalaron que el anuncio desvía la atención del esfuerzo y rendimiento deportivo que ellas hacen día a día para que su trabajo sea valorado, para centrarla sólo en su apariencia. La situación provocó que la actriz perdiera cientos de miles de seguidores en sus redes sociales en pocos días.

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