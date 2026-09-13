Scooter Braun le dedica tierno mensaje a Sydney Sweeney por su cumpleaños: ‘La excepción a toda regla’

Este sábado 12 de septiembre, Sydney Sweeney cumplió 29 años de edad y la celebración no pasó desapercibida, ya que su novio, el productor Scooter Braun, le dedicó un mensaje por la celebración.

Scooter Braun felicita a Sydney Sweeney por su cumpleaños

Fue a través de su cuenta de Instagram que el estadounidense compartió un video en el que aparece bailando con su novia frente a un castillo con la canción ‘My Love Mine All Mine’ de Mitski.

En la descipción, agregó un mensaje dedicado a Sydney Sweeney: “Feliz cumpleaños a la mujer que es la excepción a toda regla. A la persona que me sorprendió y me enseñó lo que significa vivir una vida basada en una verdadera complicidad”, comenzó.

En ese sentido, Scooter Braun se sinceró sobre como vive su día a día: “Contigo sonrío con más sinceridad, río con más fuerza, vivo más aventuras y sueño en grande. Has hecho que lo cotidiano se sienta emocionante y has convertido el futuro en algo que espero con alegría”, señaló.

“Una sola risa puede cambiar todo el día. Y me encanta lo cursis que podemos llegar a ser juntos, porque nada más importa. Hay un millón de cosas que podría decir, pero las que más importan son solo para ti”, agregó.

Finalizó su mensaje de manera personal y directa: “Feliz cumpleaños, Syd. Por muchas celebraciones más. Te amo”, concluyó. El mismo día, publicó un mensaje dedicado a su mamá, quien comparte cumpleaños con su novia.

“Dicen que hay que salir con alguien que se parezca a tu madre, y yo decidí salir con alguien que cumple años el mismo día exacto que ella”, dijo, una frase que le pareció extraña a más de una persona.

Algunas reacciones del público por estos mensajes fueron:

“Me comeré mi zapato si esta relación dura”.

“Bueno, esto es lindo. Se me ocurre algo como un regalo de cumpleaños”.

“Me casé con alguien con el mismo cumpleaños que mi mamá. Lo recomiendo”.

“¿En verdad dicen eso?“

“¡Te está mostrando cómo se supone que se debe vivir la vida cuando ella es 15 años menor que tú! Yo diría que sí, sin duda lol"

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