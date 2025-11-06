Tras meses de especulación, el romance entre Sydney Sweeney, protagonista de la exitosa serie Euphoria, y el poderoso empresario musical Scooter Braun queda más que confirmado.

Ambos fueron vistos compartiendo un cariñoso beso sobre una enorme roca en Central Park, en pleno Manhattan. Las imágenes fueron tomadas el pasado martes 4 de noviembre y respaldarían lo que desde septiembre circulaba en Hollywood: la actriz, de 28 años, y el productor, de 44, mantienen una relación.

Ahora los fans de la actriz se preguntan quién es este hombre; descúbrelo aquí.

¿Quién es Scooter Braun, el magnate novio de Sydney Sweeney?

Scooter Braun (cuyo nombre real es Scott Samuel Braun) nació el 18 de junio de 1981, en Nueva York. Es un magnate del entretenimiento, gestor de talentos, inversor y empresario.

Fundó compañías como SB Projects y Ithaca Holdings, y es considerado una figura clave en el descubrimiento y gestión de artistas ampliamente reconocidos como Justin Bieber y Ariana Grande.

Además, es conocido por su implicación en inversiones tecnológicas, los medios de comunicación y la filantropía. En cuanto a su vida personal, se sabe que Scooter Braun estuvo casado con Yael Cohen desde 2014 hasta que el divorcio se finalizó en 2022; tienen tres hijos juntos.

El magnate también es recordado, y odiado por las swifties, por una controversia que tuvo con Taylor Swift. Todo comenzó en 2019, cuando el empresario compró Big Machine Records, sello que poseía los másters de los primeros seis álbumes de la cantante.

Swift acusó a Braun de “acoso y manipulación”, asegurando que le negó la posibilidad de adquirir sus propias grabaciones. Como respuesta, Taylor decidió regrabar su catálogo completo y lanzar las versiones “Taylor’s Version” para recuperar el control de su música y no generar ganancias para el empresario.

Esto se sabe del romance de Sydney Sweeney y Scooter Braun

El romance entre Sydney Sweeney y Scooter Braun no causa tanta sorpresa, pues desde hace varios meses se especulaba que los famosos estaban saliendo.

Según publicó la revista PEOPLE el 2 de septiembre de 2025, una persona informó al medio que Sydney Sweeney y Scooter Braun “están saliendo de manera casual”.

Todo apuntaría a que se conocieron en la boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez en Venecia, en junio de este año, donde ambos figuraron en la lista de invitados.

Además, fueron vistos juntos en Los Ángeles, en eventos públicos y privados, y la actriz celebró su cumpleaños con su presencia. Sin embargo, hasta esta semana, fueron vistos por primera vez besándose en público, en Central Park.