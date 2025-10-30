Sydney Sweeney impacta con vestido trasparente en la Gala Power of Women 2025

Sydney Sweeney no deja de sorprender a sus seguidores, pues hace poco posó con un look atrevido en la alfombra roja del Power of Women de Variety, en Beverly Hills. La actriz lució un vestido con transparencias que poco dejaron a la imaginación y se robó la atención de los medios y celebridades presentes en la gala.

Sydney Sweeney impacta con vestido trasparente en Gala Power of Women 2025

La artista Sydney Sweeney ha ganado popularidad en los últimos meses por su belleza y looks espectaculares. Esta vez no fue la excepción, pues apareció en la alfombra roja del Power of Women de Variety, el miércoles por la noche, con un vestido diseñado por Christian Cowan.

El atuendo era color plateado y resaltó por ser completamente transparente, largo hasta el suelo y brillante. Este vestido enmarcó las curvas de la actriz de Euphoria y generó gran impacto en redes sociales por el atrevido modelo.

Sydney Sweeney acompañó este vestuario con aretes diamantados, tacones plateados de Jimmy Choo y un bob rubio que destacó sus facciones. Además, sumó un maquillaje natural para que la atención se enfocara en sólo en el vestido.

Hoy por la mañana la estrella publicó en sus redes sociales una serie de fotografías de la Gala Power of Women 2025. En las imágenes luce el look transparente que usó en el evento de Variety y posa junto a otras famosas como Jamie Lee Curtis, Kate Hudson, Wanda Sykes, entre otras.

En pocas horas, las fotos alcanzaron más de 2.5 millones de Me Gusta en Instagram.

Sydney Sweeney impacta con vestido trasparente ı Foto: IG @sydney_sweeney

El discurso de Sydney Sweeney en Power of Women 2025

Durante el evento Power of Women 2025 Sydney Sweeney tuvo una breve participación por ser una de las protagonistas. La actriz envió un mensaje directo a quienes la subestiman dentro de la industria del cine y la televisión.

Del mismo modo, la joven de 28 años habló de la experiencia de ser definida por otros antes de poder definirse a sí misma, además de invitar a las jóvenes a no “reducirse a sí mismas” y a creer en su poder.

“Sé lo que se siente tener que demostrar que mereces estar aquí, ser vista y ser tomada en serio”, añadió.

“Gracias @variety, @christy_r_martin y todas las mujeres que nos inspiran de maneras grandes y pequeñas”, escribió la actriz en una publicación de redes sociales, junto a un video de su participación en el evento.

Además, su mensaje fue dedicado a la boxeadora Christy Martin, a quien interpreta en la biopic Christy. Sydney Sweeney afirmó que la deportista es una gran fuente de inspiración para ella.