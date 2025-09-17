La empleada: Reparto de la nueva película de Sydney Sweeney

Recientemente se dio a conocer el primer avance de La empleada y los fans de los thrillers psicológicos expresaron su interés por la historia. La película es protagonizada por Sydney Sweeney —quien participó en la cinta Inmaculada y en la serie Euforia— y Amanda Seyfried —de Mamma Mia! y Querido John—.

El filme dirigido por Paul Feig es una adaptación de la exitosa novela de Freida McFadden de 2022, y fue escrita por Rebecca Sonnenshine, reconocida por su trabajo en series como The Boys y The Vampire Diaries.

La película será distribuida por Lionsgate y producida por Todd Lieberman, Laura Fischer y el propio Feig. La empleada se perfila como uno de los estrenos más esperados.

¿De qué trata la película La empleada?

La empleada (llamada The Housemaid en inglés) es un thriller psicológico protagonizado por Sydney Sweeney en el papel de Millie Calloway, una joven recipen salida de prisión con problemas económicos que acepta un trabajo como empleada doméstica en la lujosa mansión de los Winchester.

Allí, comienza a trabajar para Nina (Amanda Seyfried) y Andrew (Brandon Sklenar), una pareja poderosa y misteriosa. Aunque al principio el empleo parece una oportunidad ideal, Millie pronto se ve envuelta en una red de secretos oscuros, manipulaciones y juegos mentales.

A medida que la joven descubre lo que realmente ocurre dentro de la casa, su vida corre peligro y deberá actuar de forma inmediata. Sin duda es una película que mantendrá a los espectadores al borde del asiento.

A continuación, te compartimos el tráiler oficial doblado al español latino de La empleada (llamada The Housemaid en inglés):

Reparto de la nueva película de Sydney Sweeney

Sydney Sweeney es Millie Calloway

Amanda Seyfried da vida a Nina Winchester

Brandon Sklenar como Andrew Winchester

Michele Morrone es Enzo

Elizabeth Perkins da vida a Evelyn Winchester

¿Cuándo de estrena La empleada?

El estreno en salas de la película La empleada, o The Housemaid en inglés, está previsto para el 1 de enero de 2026 en Estados Unidos. Sin embargo, aún no hay una fecha exacta para Latinoamérica, por lo que te recomendamos mantenerte al pendiente de las redes sociales de cines como Cinemex y Cinépolis.

Lo que sí sabe con certeza es que en México la cinta protagonizada por Sydney Sweeney y Amanda Seyfried será distribuida por Corazón Films.

Los posters oficiales publicados recientemente en plataformas como X, antes Twitter, ya causaron conmoción entre los fanáticos de thrillers como Gone Girl y Parasite.