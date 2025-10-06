Captan a Sydney Sweeney con Scooter Braun, su nuevo novio 16 años mayor | VIDEO

Una de las parejas más inesperadas de este 2025 en Hollywood es la que ahora conforma Sydney Sweeney con Scooter Braun. La actriz fue captada con el famoso mánager que le lleva 16 años de edad, está divorciado y tiene tres hijos.

La polémica relación de Sydney Sweeney con Scooter Braun

Mientras que Sydney Sweeney tiene 28 años de edad, Scooter Braun tiene 44, pero parece que la década de diferencia no ha impedido su romance, ya que han sido captados tomados de la mano en el pasado.

I guess they were meant to be.

Sydney Sweeney x Scooter Braun.



Sydney’s PR has to quit ASAP. She has no salvation. pic.twitter.com/P3rtoAUvej — Gin ✨🔥🌙 (@ginivanovic9) October 1, 2025

Las dudas sobre el romance quedaron aclaradas con unas fotografías recién reveladas por TMZ, en donde podemos ver a los famosos juntos y sin esconderse de la prensa, lo que deja ver que hay algo serio entre los dos.

En las imágenes podemos verlos caminar de manera casual por la calle de día y si bien se muestran serios en todo momento, también permanecen cercanos, pues nunca sueltan sus manos.

Cabe mencionar que esto tomó por sorpresa al público, pues Sweeney suele ser muy reservada sobre su vida amorosa, pero parece que en esta ocasión ha preferido mostrar su relación al ojo público.

Para muchos la relación actual de la famosa con el productor deja mucho que desear, pues señalan que de ser una estrategia de marketing, definitivamente hará que la imagen de la actriz de Euforia quede muy alejada del público femenino joven.

Y es que en los últimos tiempos, Sweeney ha caído de la gracia de las mujeres en general tras haber participado en diversas campañas comerciales y venderse como un símbolo sexual para el consumo masculino.

¿Qué hizo Scooter Braun para no ser querido por el público?

Braun es un manager de estrellas de talla mundial, quien llegó a trabajar con artistas como Ariana Grande y Justin Bieber. Sin embargo, su reputación quedó manchada por su batalla legal con Taylor Swift, que tardó años en solucionarse.

Y es que el sello discográfico Big Machine Records le vendió a Brown los derechos de los primeros seis álbumes de Taylor, una compra que según la artista, fue realizada a sus espaldas. Por este motivo, la artista grabó sus nuevas versiones de viejos álbumes, antes de poder comprar de vuelta su discografía.