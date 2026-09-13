La serie El juicio, protagonizada por Eugenio Derbez, impactó al público con una historia intensa que expone la violencia sexual y la impunidad en México.

Tras su estreno en Prime Video, muchos espectadores se preguntan si la trama está inspirada en hechos reales y cuál es el origen de la historia que conmueve a la audiencia; en La Razón te contamos.

¿El juicio, la serie, está basada en una historia real?

La serie El juicio no adapta un único caso para desarrollar la trama, sino que reúne diversos testimonios y experiencias documentadas en el país.

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El proyecto nació en 2020, cuando el periodista León Krauze y Eugenio Derbez conversaron sobre abusos de poder y la dificultad de acceder a la justicia en México. A partir de esa charla, Daniel Krauze desarrolló el guion con base en relatos de sobrevivientes y expedientes periodísticos.

Póster de la serie El juicio ı Foto: X @PrimeVideo

La trama de El juicio muestra el enfrentamiento entre dos familias: una que exige justicia para la víctima y otra que utiliza su poder económico y político para proteger al acusado. Este conflicto refleja desigualdades del sistema judicial mexicano y recuerda casos como el de Los Porkys de Costa de Oro, ocurrido en Veracruz en 2015, donde jóvenes de clase privilegiada fueron acusados de agresiones graves y recibieron protección institucional.

¿Dónde y cuándo ver El juicio?

La serie está disponible en Prime Video desde el 11 de septiembre de 2026. Consta de ocho episodios y se presenta como un drama social que busca generar reflexión sobre la justicia y el poder en México.

El actor mexicano Eugenio Derbez y Pedro Alonso, conocido por ser Andrés Berlín en La Casa de Papel, protagonizan la historia.

Tráiler de El juicio

A continuación, te compartimos el tráiler de la serie El juicio, ya disponible en Prime Video.

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