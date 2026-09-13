La segunda temporada de MobLand, o Tierra de Mafia en español, que reúne a figuras como Pierce Brosnan y Tom Hardy, está por llegar a la pantalla, pero se ha visto empañada por rumores sobre tensiones en el set.

Medios internacionales reportaron que existía un supuesto conflicto entre Hardy y la producción de la serie de Paramount+, lo que generó especulaciones sobre el ambiente de trabajo durante el rodaje. Sin embargo, Brosnan decidió aclarar la situación y minimizar las versiones que circulaban.

Pierce Brosnan reacciona a rumores sobre conflicto de Tom Hardy en MobLand

El origen del rumor se dio tras publicaciones que sugerían un pleito entre Tom Hardy y otros miembros del elenco, lo que incluso habría puesto en riesgo la continuidad del proyecto.

Según medios, el actor británico estaba en desacuerdo con algunos integrantes del equipo de MobLand, incluido el showrunner Jez Butterworth.

Del mismo modo se aseguraba que Tom Hardy llegaba tarde a las grabaciones de la serie, que permanecía durante largos periodos en su tráiler y estaba en contra de ciertas historias y guiones.

Tom Hardy en Tierra de Mafia MobLand ı Foto: Especial

Ante esto, el irlandés Pierce Brosnan declaró en entrevista con diversos medios durante la premier de MobLand, el 11 de septiembre: “No hubo ningún problema con Tom. Es un actor comprometido y profesional. Todo lo que se ha dicho son exageraciones”.

El actor agregó: “Trabajar con él fue una experiencia enriquecedora. La prensa tiende a magnificar cualquier diferencia creativa, pero en realidad hubo respeto y colaboración”. Con estas palabras, Brosnan buscó acabar con los rumores y reafirmar la buena relación dentro del equipo de la serie de Paramount+.

Por su parte, Tom Hardy también ofreció declaraciones a AP, donde negó cualquier tensión y defendió el trabajo conjunto: “Pierce es un caballero y un referente en la industria. No hubo conflicto, sólo pasión por hacer bien nuestro trabajo”.

Tráiler de MobLand temporada 2

A continuación, te compartimos el tráiler de la temporada 2 de MobLand o Tierra de Mafia, que se estrena el 18 de septiembre en Paramount+.

¡Buenos días! ☕☀️



Tom Hardy, Pierce Brosnan y Helen Mirren juntos otra vez. 🔥🎭



Ya está aquí el tráiler de "MobLand": Temporada 2 y promete llevar la guerra criminal a un nuevo nivel. 📺📼



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