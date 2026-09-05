Hace unos días Francisco Bolívar, actor colombiano, generó preocupación en redes sociales pues publicó un video en el que aparece visiblemente afectado y lanza frases que no tenían sentido. Sus seguidores aseguran que se trata de una crisis de salud mental.

Pero el clip también causó polémica y el artista recibió cientos de comentarios negativos, por lo que su colega y compañero de Sin senos sí hay paraíso, Fabián Ríos, decidió pronunciarse públicamente para pedir comprensión y evitar juicios apresurados.

¿Qué le pasó a Francisco Bolívar?

Días después de la boda de su exnovia Carolina Manrique, el actor Francisco Bolívar, recordado por su participación en producciones como Sin senos sí hay paraíso, compartió un video en el que se mostró vulnerable y con un discurso que algunos interpretaron como una señal de alarma.

La publicación rápidamente se viralizó, generando comentarios de preocupación, pero también críticas hacia el intérprete. Bolívar hizo referencias a un “día galáctico”, extraterrestres, afirmó estar “sufriendo un poco de paranoia” y repitió ideas sobre que “todo es mental” y “todo es quantum”.

Video de Francisco Bolivar ı Foto: Captura de pantalla

Actor Fabián Ríos pide no juzgar a Francisco Bolívar: ‘No echemos más leña al fuego’

Ante la ola de comentarios y críticas que recibió Francisco Bolívar, Fabián Ríos salió en defensa de su colega y compañero de Sin senos sí hay paraíso. “Nadie sabe la batalla que otra persona está librando por dentro. No echemos más leña al fuego”, escribió a través de una publicación en Instagram.

El actor subrayó que es necesario apoyar en lugar de criticar, recordando que todos enfrentan momentos difíciles. “Mañana podrías ser tú. Podría ser alguien que amas. Y cuando llegue ese día, también querrás que alguien te diga: ‘Aquí estoy. No estás solo. No te voy a juzgar. Dame la mano’. Hoy, esa mano puede ser la tuya”, compartió.

Fabián Ríos también hizo un llamado a orar y ser empáticos con Francisco Bolívar.

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