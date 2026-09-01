El extraño VIDEO de Francisco Bolívar tras boda de su exnovia que causa preocupación

El actor Francisco Bolívar preocupó a sus seguidores, pues antes de su próximo regreso a la televisión, publicó un video bastante peculiar y distinto al contenido que normalmente comparte.

Debido a que el video es distinto al contenido que comparte habitualmente en sus redes sociales, algunos internautas no pudieron evitar relacionar el video con el reciente matrimonio de su expareja, Carolina Manrique.

La relación entre el video del actor y el matrimonio de su expareja no se limita únicamente a la peculariedad del contenido, sino a que durante este el actor directamente dice que se casó su novia.

Video de Francisco Bolívar

“Respecto a todo lo que está sucediendo, simplemente les quiero decir que, por favor, no crean nada, no crean nada” comienza el video de Francisco Bolívar, antes de mostrar fragmentos de él ejercitándose.

“Yo simplemente estoy sufriendo un poco de paranoia, aunque me repito a mí mismo, todo es quantum, todo es mental. La realidad superó a la ficción. Extraterrestres, la kundalini del planeta” continúa el actor.

“Los extraterrestres se están alimentando de nuestra energía” dice el actor, mientras continúa mostrando una serie de videos bastante peculiares, incluyendo uno en el que aparece con una tela blanca larga que podría simular un vestido de novia.

Entre la edición distinta del video de Francisco Bolívar se intercalan distintas frases como: “la verdadera justicia es el estudio del ser. O no la verdadera, sino la real, porque somos como ocho billones de verdaderos humanos”

Además de esto, menciona “Santorini, Italia”, un destino que; de acuerdo con diversos medios, es al que asistiría Carolina Manrique para celebrar su reciente matrimonio.

Lo que causó preocupación entre los seguidores del actor colombiano no fue únicamente su peculiaridad, sino que en algunos de los fragmentos aparece llorando, y asegurando que su vida “no tiene sentido en este planeta”.

Mientras que algunos usuarios externaron su preocupación por el actor, algunos aseguran que están viendo “a alguien que despertó su consciencia”, pues concuerdan con algunas de sus declaraciones.

Después de la publicación polémica, el actor únicamente ha compartido por medio de sus historias un video de él en un avión, y promocionó el estreno de la nueva temporada de la serie “Sin senos no hay paraíso”.

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