La tercera temporada de La Reina del Flow ya se estrenó y los fans de la serie han puesto su atención en los protagonistas de esta historia.

Entre los actores principales destaca Carlos Torres, quien interpreta a Charly Flow, uno de los personajes más polémicos y carismáticos de la producción colombiana.

Pero, ¿quién es este talentoso y atractivo actor y cómo ha llegado a convertirse en una de las figuras más importantes de la televisión de su país? En La Razón de México te contamos.

¿Quién es Carlos Torres, actor de La Reina del Flow 3?

Carlos Andrés Torres Rivera, cuyo nombre artístico es Carlos Torres, es un actor que nació en Barranquilla, Colombia, el 20 de septiembre de 1988. Actualmente tiene 37 años.

El histrión comenzó su carrera en la televisión colombiana en producciones juveniles como Padres e hijos de 1993 y Niños ricos, pobres padres, estrenada en 2009.

Unos años después, su talento lo llevó a participar en telenovelas y series como La viuda de la mafia (2004), Floricienta, versión colombiana (2006), y Francisco el matemático (1999-2004).

Sin embargo, Carlos Torres alcanzó fama global en 2018 gracias a su papel de Carlos Cruz Martínez, alias Charly Flow, en La Reina del Flow, una producción que se convirtió en un fenómeno en Netflix y Caracol Televisión.

A pesar de su fama, Carlos Torres mantiene su vida privada con gran discreción. Está casado con Joanna (o Joana) Castro, con quien lleva más de una década de relación. Según algunos medios colombianos, la pareja tendría un hijo que nació en 2023, aunque ambos han preferido mantenerlo fuera del ojo público. El niño tendría actualmente alrededor de dos años.

El actor de La Reina del Flow ha declarado en varias entrevistas que prefiere mantener su vida sentimental en reserva, por esta razón pocas veces comparte detalles de su matrimonio en redes sociales.

El pasado 13 de mayo la pareja viajó a la ciudad de Londres, en Reino Unido. El histrión compartió a través de su cuenta de Instagram una serie de fotos donde se le ve disfrutando de los paisajes y la gastronomía de la localidad; en una de estas imágenes aparece Carlos Torres sosteniendo la mano de su esposa.

Esta discreción ha generado curiosidad entre sus seguidores, pero también respeto hacia su decisión de proteger a los suyos, ya que incluso el actor ha compartido las redes sociales de su pareja.