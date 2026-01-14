Después de cinco años de espera, la exitosa serie colombiana La Reina del Flow regresa a la pantalla. Los fans esperan una tercera temporada llena de emociones, mucha música urbana y conflictos que los mantendrán al filo del asiento.

La producción de Caracol Televisión, que conquistó audiencias en Latinoamérica y España, se prepara para cerrar la historia de Yeimy Montoya y Charly Flow con una entrega que ya es considerada uno de los estrenos más esperados del 2026.

En La Razón descubre quiénes integran el reparto de La Reina del Flow 3, así como, dónde ver y cuándo se estrena la serie.

La Reina del Flow 3: Reparto, dónde ver, cuándo se estrena

La tercera temporada de La Reina del Flow se estrenó el martes 13 de enero de 2026 en Caracol Televisión, a las 9:30 pm hora local, es decir, 7:30 pm de México. Sin embargo, dicho canal no está disponible en nuestro país.

No obstante, para el público internacional, la serie colombiana estará disponible en Netflix a partir de este miércoles 14 de enero de 2026. De este modo, se garantiza que la producción alcance la fama global y la posibilidad de que millones de fanáticos puedan disfrutarla en simultáneo.

La Reina del Flow 3 consta de 19 capítulos, los cuales ya se encuentran en la plataforma de streaming. Y, por si fuera poco, los episodios de la primera y segunda temporada también estarán disponibles. Para mirar la serie debes contar con una suscripción activa.

Conoce al reparto de la serie La Reina del Flow temporada 3

El elenco principal de La Reina del Flow regresa con sus protagonistas, ellos son:

Carolina Ramírez es Yeimy Montoya.

Carlos Torres es Charly Cruz/Charly Flow.

Juan Manuel Restrepo es Erick Cruz/Pez Koi.

Alisson Joan es Sky.

Mariana Gómez es Irma Serna/ El huracán.

Marcelo dos Santes es Mike Rivera.

Juan Palau es Joaquín Pulido/ Drama Key.

Lucho Velasco es Dúver Cruz/Manín.

Marcos Andrés Carrño Kiño es Axel Rodríguez.

¿Qué se puede esperar de la temporada 3 de La Reina del Flow?

Según la sinopsis oficial de La Reina del Flow 3, Sky podría ser el elemento decisivo que marque el futuro de la relación entre Yeimy y Charly. Asimismo, la aparición de Alma, quien sería la supuesta hija de ambos protagonistas, abre nuevas interrogantes sobre el rumbo que tomará la historia.

A todo esto, se suma la posibilidad de que surja un vínculo sentimental entre Sky y Charly Flow, lo que aumenta el drama entre los protagonistas.