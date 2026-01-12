Reparto de Él y ella: ¿Quién es quién en la miniserie de Netflix?

Él y ella, miniserie de Netflix

Él y ella es uno de los proyectos más esperados de Netflix para el mes de enero, que tras su estreno el pasado día 8, obtuvo gran recibimiento por parte del público, colocando la historia de dos detectives casados que se unen en un mismo caso en el centro de la atención pública.

¿De qué trata Él y ella?

La sinopsis oficial de Netflix sobre Él y ella describe: "Anna vive en la sofocante ciudad de Atlanta, recluida y alejada de sus amistades y de su carrera como presentadora de noticias. Pero cuando se entera de un asesinato en Dahlonega, el pueblo tranquilo donde creció, recobra el interés y decide investigar el caso para encontrar respuestas.

Al detective Jack Harper la participación de Anna le parece sospechosa, por lo que la convierte en el centro de su investigación. Toda historia tiene dos caras: la de él y la de ella, lo que significa que siempre hay alguien que miente...“, dice.

La miniserie es una adaptación de la novela homónima de Alice Feeney, publicada en marzo del año pasado. Ahora, la miniserie de apenas 6 episodios se ha convertido en uno de los thrillers más importantes del mes.

Reparto de Él y ella

El cast de la miniserie de Netflix está conformada por actores de primera categoría que logran encender el misterio en cuestión de minutos. Ellos son:

Tessa Thompson como Anna Andrews

La mujer es una periodista que regresa a su pueblo natal para investigar un asesinato, comenzando así con el misterio. Anna es la protagonista de la historia y la actriz detrás de ella, Tessa Thompson, es una reconocida estrella en el mundo del cine y la televisión.

Tessa ha interpretado a diferentes personajes importantes, siendo recordada por su papel de Valquiria en el Universo Cinematográfico de Marvel. También trabajó en Creed, Annihilation y Men in Black: International.

Jon Bernthal como Jack

Jack Harper es un detective que debe encontrar la manera de equilibrar su vida personal con su deber profesional mientras investiga un asesinato que cada vez involucra más a su propia esposa, Anna.

Jon, quien toma este rol, ha destacado por su participación en diversas series, pues lo hemos visto en The Walking Dead, Daredevil, The Punisher y The Bear. Su papel en la última serie mencionado le hizo ganar por primera vez un premio Emmy en 2024

El resto del elenco de la serie de Netflix, Él y ella se conforma por:

Pablo Schreiber como Richard, camarógrafo contratado por Anna mientras investiga el caso.

Crystal Fox como Alice, madre de Anna.

Sunita Mani como Priya, la compañera de Jack en la oficina del sheriff.

Rebecca Rittenhouse como Lexy, la presentadora de WSK TV News.

Poppy Liu como Helen Wang, la directora de la Academia St. Hilary’s.

Chris Bauer como Clyde Duffie, esposo de Rachel y magnate de una cadena de pizzerías.

Marin Ireland como Zoe, una mujer de lengua afilada.

Jamie Tisdale como Rachel, una antigua amiga de Anna.

Isabelle Kusman como la joven Rachel

Tiffany Ho como la joven Helen

Kristen Maxwell como la joven Anna

Leah Merritt como la joven Zoe

Mike Pniewski como Jim Pruss, el gerente general de WSK News en Atlanta.

Astrid Rotenberry como Catherine Kelly, una adolescente incómoda que no parece encajar en la Academia St. Hilary’s.

Ellie Rose Sawyer como Meg, la joven hija de Zoe.

Rhoda Griffis como la Dra. Carol Turner, una patóloga experimentada.

Dave Maldonado como el sheriff, un personaje sureño directo y sin rodeos.

Alison Ball