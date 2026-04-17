¿Dónde ver el concierto de Andrea Bocelli en el Zócalo de la CDMX?

El cantante italiano Andrea Bocelli tendrá una presentación histórica en el Zócalo de la Ciudad de México, donde dará un concierto gratuito con invitados de lujo, en el que además se espera una gran afluencia.

Andrea Bocelli celebra los 30 años del estreno de Romanza, el disco que lo lanzó a la fama en México y el cual cuenta con diversos éxitos musicales como ‘Macchine da guerra’ y ‘La luna che non c’è’.

Como parte de los invitados, veremos a Los Ángeles Azules y Ximena Sariñana, una fusión que ha generado expectativa por quienes desean saber qué resulta de la unión de estos talentos.

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¿Dónde ver el concierto de Andrea Bocelli?

El evento es completamente gratuito, por lo que se espera a miles de asistentes que se congregarán en la Plaza de la Constitución y las calles aledañas. Fue la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México quien informó sobre el evento este sábado 18 de abril.

La presentación del icónico artista está pactado para dar inicio a las 19:00 horas. “Será una velada mágica que reafirma a la Ciudad de México como capital cultural del mundo”, comentó Clara Brugada, la jefa de gobierno.

Sin embargo, en caso de que prefieras ver el espectáculo desde casa, eso también es una posibilidad. El espectáculo se transmite de forma gratuita a través de televisión abierta, así como en una plataforma de streaming. Las opciones son las siguientes:

Canal de Las Estrellas

VIX Premium

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¡Todo listo para disfrutar de una de las voces más icónicas de todo el mundo en el Zócalo Capitalino! 🎼



Banco Plata anunció que Andrea Boccelli (@AndreaBocelli) tendrá como invitados especiales a Ximena Sariñana y a Los Ángeles Azules durante su presentación en el… pic.twitter.com/xxClZ2Sg1z — Punto de Referencia (@MXReferencia) April 10, 2026

La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México no ha compartido los detalles sobre los objetos prohibidos, aunque en otros conciertos masivos, no se ha permitido el ingreso de:

Bolsas voluminosas

Objetos punzocortantes

Latas

Hieleras

Bebidas alcohólicas

Aerosoles

Rayos láser

Envases de vidrio

Drones

Pirotecnia

Es recomendable llevar bolsas pequeñas o cangureras, así como pilas externas para el celular y binoculares. Te recomendamos usar calzado y ropa cómodos, así como agua para no deshidratarte.

El concierto de Andrea Bocelli en el Zócalo de la CDMX se ha convertido en uno de los eventos más esperados para el público capitalino, por lo que incluso si no sales de casa, no te lo puedes perder.