Andrea Bocelli en el Zócalo: calles cerradas y alternativas viales

Su concierto en el Zócalo tendrá algunas vialidades cerradas

El Zócalo de la Ciudad de México se prepara para recibir a una de las voces más prodigiosas del mundo. El concierto de Andrea Bocelli, patrocinado por Banco Plata, promete ser uno de los eventos culturales más multitudinarios del año.

Con la participación especial de Los Ángeles Azules y Ximena Sariñana, la Plaza de la Constitución se transformará en un escenario de gala este sábado 18 de abril a las 19:00 horas, con acceso completamente gratuito para todo el público.

Debido a la magnitud del evento, se implementará un operativo vial y de transporte. Aquí tienes lo necesario para asistir sin contratiempos.

El concierto iniciará a las 7 pm, llega con anticipación ı Foto: Redes sociales

Accesos y calles cerradas

Para ingresar a la plancha del Zócalo, se instalarán filtros de seguridad. Los accesos peatonales principales serán por las calles:

20 de Noviembre

5 de Mayo

Pino Suárez

La opción más eficiente para asistir es el transporte público, ya que se prevén cortes a la circulación en todo el primer cuadro de la ciudad.

Como es usual en este tipo de eventos masivos, se espera que la estación de metro Zócalo/Tenochtitlán (Línea 2) permanezca cerrada o con accesos restringidos para evitar saturación. Las alternativas más cercanas para caminar hacia la plaza son:

Allende (Línea 2)

Pino Suárez (Líneas 1 y 2)

Bellas Artes (Líneas 2 y 8)

Otra opción es tomar la Línea 4 del Metrobús, puedes bajar en las estaciones Bellas Artes o Teatro Blanquita y caminar unos minutos hacia el circuito del Zócalo.

Si viajas en auto particular, aunque se recomienda evitar el Centro Histórico, las vialidades que se prevé que mantengan flujo, con posibles afectaciones, son: Eje Central Lázaro Cárdenas, José María Izazaga, Eje 1 Norte, Eje 1 Oriente y Fray Servando Teresa de Mier.

On Saturday, April 18th, M° Andrea Bocelli will take the stage in Mexico City’s iconic and historic main square for a free concert and a very special evening thanks to the support of Banco Plata. pic.twitter.com/1ItYiy7YeR — Andrea Bocelli (@AndreaBocelli) March 28, 2026

Recomendaciones clave

Horario de llegada: Aunque el tenor iniciará su presentación a las 19:00 horas , se recomienda llegar con varias horas de anticipación para asegurar un buen lugar y superar los filtros de seguridad con calma.

Clima: Considera llevar ropa cómoda y un impermeable ligero (no se permite el ingreso con paraguas para no obstruir la vista).

Seguridad: Ubica las zonas de servicios médicos y rutas de evacuación en cuanto llegues al recinto.

Mantente atento a las redes sociales de la Secretaría de Cultura de la CDMX para actualizaciones de último minuto sobre los accesos.