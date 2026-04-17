Melanie Martínez en México 2026: Fechas, sedes y todo sobre la preventa de boletos

La cantante regresa a México para su gira "Hades: The Sacrifice Tour"

El fenómeno visual y sonoro de Melanie Martinez no se detiene. Tras cautivar a sus seguidores con presentaciones íntimas en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, la cantante ha confirmado que su próximo capítulo musical, HADES: THE SACRIFICE, tendrá una escala en México.

Martinez, célebre por su estética surrealista y su capacidad para crear mundos conceptuales, promete una gira “inmersiva y cinematográfica” que superará lo visto en sus tours anteriores.

La cantante regresa con dos fechas a México ı Foto: YouTube

¿Cuándo y dónde se presentará Melanie Martinez?

Para este 2026, la artista ha fijado dos paradas en México como parte de su tramo por Norteamérica:

Monterrey: 6 de agosto de 2026 – Arena Monterrey.

Ciudad de México: 8 de agosto de 2026 – Palacio de los Deportes.

El regreso al “Domo de Cobre” en la capital mexicana representa uno de los puntos más altos de su carrera en el país, permitiendo que miles de sus seguidores, los Cry Babies, sean testigos de la evolución de su compleja narrativa artística.

Preventa y venta de boletos

Para no quedarte fuera de este ritual musical, es fundamental seguir el cronograma de Ticketmaster y las fases de registro:

Registro para Fans: Los interesados deben registrarse en el sitio oficial 20 de abril a las 11:59 PM . Los interesados deben registrarse en el sitio oficial melaniemartinezmusic.com antes del

Preventa de Artista: Iniciará el miércoles 22 de abril a las 12:00 pm hora del centro de México.

Venta General: El público general podrá adquirir sus entradas a partir del viernes 24 de abril a las 12:00 pm.

Se recomienda a los usuarios mantenerse atentos a las redes sociales de OCESA por cualquier cambio de último momento.

¿Qué esperar del tour “HADES: THE SACRIFICE”?

A diferencia de su exitoso The Trilogy Tour, donde Melanie repasó sus eras Cry Baby, K-12 y Portals, esta nueva gira se sumerge de lleno en la mitología de su nuevo material.

La propia artista ha adelantado que el diseño del escenario para arenas incluirá “ilusiones de cámara y elementos prácticos” de alta tecnología.

El setlist promete un equilibrio entre sus temas inéditos, como los ya anticipados Possession y Disney Princess, y los himnos que la consolidaron como la soberana del pop alternativo oscuro.

Prepárate para una puesta en escena que borrará la línea entre la realidad y la fantasía mitológica.