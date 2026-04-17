La cantante mexicana Ana Bárbara protagoniza una nueva polémica pues, tras semanas de especulaciones sobre la crisis matrimonial con su esposo Ángel Muñoz, provocada por una infidelidad, nuevas declaraciones apuntan a que la intérprete habría decidido perdonarlo y darle otra oportunidad.

Sin embargo, lo que más ha sorprendido a sus fans es que, según versiones de personas cercanas a ella, tomó la drástica decisión de correr a sus hijos mayores de su casa para facilitar esta reconciliación.

Ana Bárbara habría perdonado a su esposo Ángel Muñoz; corrió a sus hijos de su casa, aseguran

Desde mediados de marzo, el escándalo alcanzó a la cantante mexicana Ana Bárbara cuando se reveló que su esposo Ángel Muñoz había mantenido una relación con la comunicadora Adriana Toval, originaria de Costar Rica.

Aunque parecía que el matrimonio estaba roto, recientemente se confirmó que la intérprete de “Bandido” optó por retomar la relación. La noticia fue dada por Pancho Ugalde, hermano de la cantante, en entrevista con el programa Sale El Sol.

El hombre aseguró que la artista no sólo perdonó la traición de Ángel Muñoz, sino que además tomó medidas drásticas dentro de su hogar. “Ojalá ellos se hubieran salido, pero no fue así: mi hermana los corrió, les pidió que tomaran sus cosas y se fueran para que regresara el hombre”, declaró el hermano de Ana Bárbara.

Ana Bárbara ı Foto: IG anabarbaramusic

Según su testimonio, los hijos mayores de Ana Bárbara se oponían a la reconciliación, lo que habría motivado la decisión de la cantante.

El hermano también señaló que no es la primera vez que Ana Bárbara prioriza su relación con Ángel Muñoz sobre la convivencia con sus hijos, aunque esta ocasión fue más dura y sorprendente. “No es la primera vez que pasa, pero ahora sí los sacó de la casa para retomar su matrimonio”, afirmó.

De acuerdo con dicha información, quienes ya no viven con Ana Bárbara son Emiliano Gallardo Ugalde, de 24 años, hijo del empresario Édgar Gallardo, y José María Chema Fernández Ugalde de 17 años, fruto de su matrimonio con José María Fernández El Pirru.

La cantante Ana Bárbara y Ángel Muñoz se conocen desde 2014. Él es 15 años menor que la intérprete y se ha presentado como actor, aduanero y empresario.