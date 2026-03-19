Ana Bárbara se habría separado de Ángel Muñoz tras escándalo de infidelidad

¿Ana Bárbara ya se separó? Después de que se destapara la supuesta infidelidad de Ángel Muñoz a la cantante de ‘Bandido’, las redes sociales han estallado con todo tipo de mensajes sobre esta información y parece ser que el drama puso fin al matrimonio de la celebridad.

¿Ana Bárbara se separó de Ángel Muñoz?

El periodista Alex Rodríguez aseguró al público de Siéntese quien pueda que Ana Bárbara tomó la decisión de sacar de su casa a Ángel Muñoz y separarse, se desconoce si de manera definitiva o solo temporal. La periodista asegura que todo habría ocurrido por presión de los hijos mayores de la cantante.

¡Ana Bárbara se habría SEPARADO de Ángel Muñoz! Además, hijo de Jorge Salinas llega a México para iniciar su CARRERA en México#DePrimeraManoTV👌 de lunes a viernes 3 pm por el 3.1 de #ImagenTelevisión: https://t.co/oaYomlm1L7 pic.twitter.com/dp9xj8Qszi — De Primera Mano (@deprimeramano) March 19, 2026

“Ángel al parecer ya no se encuentra en la casa de Ana Bárbara. Me dicen que Ana Bárbara, por decisión de ella, Ángel ya ha salido (…) Han sido los dos hijos mayores de Ana Bárbara los que han estado insistiendo y presionando a la mamá para que se separe de este hombre. Ángel ya no responde a absolutamente nadie”, dijo el comunicador.

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Además, se informó que el exagente permanece en un apartamento de Beverly Hills evitando todo contacto.

¿Le fueron infiel a Ana Bárbara?

La noticia llega días después de une entrevista para El Gordo y La Flaca donde la periodista Adriana Tovar compartió evidencia de haber estado en una relación con el esposo de la artista mexicana.

De este modo, mostró pruebas de los viajes que hicieron en pareja, fotografías, mensajes y audios en los que el empresario de expresa de manera negativa de la cantante.

Además, dos ex trabajadoras de la famosa aclararon en un comunicado que renunciaron a sus trabajos por malos tratos de Muñoz a los hijos de la celebridad. También denunciaron públicamente amenazas, intimidación y acusaciones difamatorias por parte del empresario.

“El acoso y las difamaciones han llegado a un límite y hemos sido víctimas de la influencia negativa que se ha ejercido sobre el menor de ellos (…) Ante la hostilidad pública que hemos experimentado, tememos por nuestra seguridad y queremos responsabilidad al Sr. Ángel Muñoz y la Sra. Altagracia Ugalde de cualquier daño físico, intimidación o represalia que pudiera ocurrirnos, tanto aquí como en México”, se lee en el comunicado.

Cabe mencionar que de momento, Ángel Muñoz ha negado de manera rotunda la presunta infidelidad y hasta ha hablado de levantar una demanda en contra de Tovar. Sin embargo, los rumores aseguran que Ana Bárbara sí cree en la historia de infidelidad.