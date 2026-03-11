Ana Bárbara, cantante de música regional mexicana, estaría atravesando un momento difícil en su vida amorosa. En los últimos días se ha difundido información sobre una presunta infidelidad de su esposo, Ángel Muñoz, lo que ha generado un gran escándalo y especulaciones sobre el futuro de su matrimonio.

Toda lo polémica surgió luego de que la supuesta amante del empresario diera una exclusiva entrevista a un reconocido medio. Te contamos quién es esta mujer.

Sale a la luz presunta infidelidad del esposo de Ana Bárbara

La cantante mexicana está envuelta en un nuevo escándalo. Diversos medios de comunicación, entre ellos el programa El Gordo y la Flaca y la creadora de contenido Chamonic3, revelaron que Ángel Muñoz habría mantenido una relación extramarital.

La noticia sorprendió al público, ya que Ana Bárbara y Muñoz eran considerados una de las parejas más sólidas del medio artístico.

De acuerdo con los reportes de Chamonic3, la cantante habría estado al tanto de la situación y, en un primer momento, pidió a su esposo que abandonara la casa. Sin embargo, poco después él regresó con la intención de recuperar su matrimonio y luchar por el perdón de la artista.

Este episodio coincide con la reciente decisión de Ana Bárbara de tomarse una pausa en su carrera musical, lo que ha llevado a muchos a pensar que se alejó de los reflectores para mantener el asunto de la infidelidad lo más privado posible.

¿Quién es la supuesta amante del esposo de Ana Bárbara?

La mujer señalada como la presunta amante de Ángel Muñoz, esposo de Ana Bárbara, es Adriana Toval, una joven costarricense que conoció al esposo de la cantante a través de su trabajo en la venta y promoción de suplementos alimenticios.

Según la información difundida ella es periodista y creadora de contenido, tiene 29 años. De acuerdo con las declaraciones de la mujer a El Gordo y La Flaca, la relación entre ambos habría comenzado de manera profesional, pero con el tiempo se transformó en algo más íntimo.

Adriana Toval asegura haber tenido encuentros íntimos con el esposo de Ana Bárbara en varias ocasiones y ha compartido pruebas que, según ella, confirman la relación. Añadió que le ha enviado hasta Costa Rica regalos.

La noticia rápidamente se viralizó en redes sociales y causó indignación entre los fans de la cantante mexicana. Hasta el momento, ni Ana Bárbara ni sus hijos han hecho declaraciones públicas sobre el caso, aunque se sabe que la familia atraviesa un momento complicado.