Andrea Bocelli en el Zócalo de la CDMX: Setlist completo de su concierto

Cada vez falta menos para la presentación de Andrea Bocelli en el Zócalo de la CDMX. El tenor italiano dará un concierto gratuito con invitados de lujo como Los Ángeles Azules, en el que además se espera una gran afluencia.
Andrea Bocelli celebra los 30 años del estreno de Romanza, el disco que lo lanzó a la fama en México y el cual cuenta con diversos éxitos musicales; el público desea saber cuáles son las canciones que interpretará en el Zócalo capitalino
Setlist del concierto de Andrea Bocelli en el Zócalo
A pesar de que no hay un setlist confirmado para la presentación del tenor en México, te compartimos la lista de canciones que ha tenido durante su gira Romanza, que celebra actualmente.
- Verdi: Il trovatore, Act III: Di quella pira
- Les filles de Cadix
- Brindisi
- Largo al factotum
- Carmina Burana: O Fortuna
- O Fortuna
- Au fond du temple saint
- Non m’inganno, ella scende
- Caruso
- West Side Story Medley: I Feel Pretty/ Maria/ Tonight/ America
- Romanza
- Il mare calmo della sera
- Canto Della Terra
- Vivere
- Con te partirò
- Vivo per lei
- Canto della terra
- Nessun dorma
El programa oficial se mantiene en secreto, pero es probable que hayan variaciones, sobre todo por sus invitados especiales. También se espera que se incluyan temas como ‘Bésame mucho’, un clásico mexicano que adaptó a su estilo con gran éxito.
El evento es completamente gratuito, por lo que se espera a miles de asistentes que se congregarán en la Plaza de la Constitución y las calles aledañas. Fue la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México quien informó sobre el evento este sábado 18 de abril.
La presentación del icónico artista está pactado para dar inicio a las 19:00 horas. “Será una velada mágica que reafirma a la Ciudad de México como capital cultural del mundo”, comentó Clara Brugada, la jefa de gobierno de la CDMX.
“El repertorio que tengo preparado es el que generalmente he llevado estos años por todo el mundo: páginas clásicas de la música italiana, ópera, romanzas, duetos y canciones de la música popular que han tenido el apoyo del público en todos estos años”, declaró Andrea Bocelli en una entrevista para Televisa.