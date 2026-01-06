María la Caprichosa: Elenco de la serie colombiana de Netflix

Netflix estrenó María la Caprichosa, una serie que revive la historia de María Roa Borja, personaje histórico que transformó las condiciones laborales de las empleadas domésticas en Colombia. Ahora, una serie le rinde homenaje.

¿De qué trata María la Caprichosa?

María la Caprichosa, también conocida por su título en inglés como Defying Destiny, sigue la historia de la fundadora y actual presidenta de la Unión de Trabajadoreas Afrocolombianas del Servicio Doméstico (UTRASD), una organización fundada en 2013 con poco más de 150 mujeres. El objetivo de la organización es defender los derechos de casi un millón de trabajadoras domésticas.

Hola mi gente, tiempo sin pasar por aquí. Abrazos a todos! Hoy estrenamos serie en Netflix, y me encantaría que todos pudieran verla, está basada en una historia real, y tengo el honor de interpretar al personaje principal. María La Caprichosa/en inglés: Defying Destiny. Gracias pic.twitter.com/0HaFwcP67F — Karent Hinestroza (@KarentElisa) January 5, 2026

Roa Borja llegó a Medellín a los 18 años de edad, procedente de una región de Antioquia fuertemente afectada por las décadas de guerra en la historia reciente del país. Huyó a Medellín después de que una de sus hermanas fuera asesinada y uno de sus hermanos sufriera un atentado.

Tras llegar a la ciudad, María se desempeñó como empleada doméstica, donde fue testigo de los malos tratos y malas condiciones laborales en las que ejercían sus compañeras y ella misma. La mayoría tenía en común ser afrocolombianas desplazadas por la guerra que se sometían a jornadas extenuantes.

Elenco de María la Caprichosa

Son varias las actrices que asumen el rol protagónico de la serie. La actriz Paola González es quien da vida a la versión joven de María Roa Borja, interpretando los años formativos del personaje. Por otro lado, quien toma el papel en la etapa adulta es Karent Hinestroza.

Otro de los actores principales del elenco es Bryan Mina, quien anteriormente ha formado parte de varias obras de teatro y en la miniserie ‘Calle Mocha’,

Además, Sebastián Eslava Vélez se pone en la piel de un personaje llamado Juan Manuel. Él destaca por títulos como ‘Narcos’, ‘La Niña’, ‘Siempre brujas’, entre otras.

Otros actores que forman parte del elenco de María la Caprichosa son: