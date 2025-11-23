El Flow Fest 2025, perreo, fuego y reguetón en su primera noche

El Autódromo Hermanos Rodríguez volvió a sentir la vibración del perreo. Desde temprano, una marea de asistentes abarrotó el recinto para celebrar la octava edición del Flow Fest 2025, que este sábado abrió su primera jornada entre luces neón, beats de reguetón y la promesa de una noche larga.

La fiesta comenzó a tomar forma cuando De la Rose irrumpió en el escenario principal. Su característica melena rosa se movía al ritmo de los coros que la acompañaban, encendiendo de inmediato a un público dispuesto a entregarse desde el primer acorde. Apenas iba empezando el día y la temperatura emocional ya estaba por las nubes.

De la Rose en el Flow Fest 2025 ı Foto: Cortesía Ocesa/LILIESTRADAMX

En el escenario Bacardí, Fuentes Prod mezcló reguetón con regional mexicano, creando una fusión que desató el baile colectivo. Muy cerca, en el escenario Vickys, el chileno Easy Kid salió con energía pura, agradeciendo a un público mexicano que lo recibió con cariño y con los brazos en alto.

Cuando el reloj rozó las nueve de la noche, Myke Towers tomó el escenario principal de Coca-Cola. Entre luces, humo y cánticos, el boricua llevó a miles de asistentes a corear sus éxitos, marcando uno de los momentos más esperados de la noche.

Myke Towers tomó el escenario principal de Coca-Cola en el Flow Fest 2025 ı Foto: Cortesía Ocesa/LILIESTRADAMX

Minutos después, la vibra cambió de escenario para recibir a Nicky Jam en Sprite. Con la seguridad que da una trayectoria de éxitos globales, el artista ofreció un show sólido que prendió a la multitud desde la primera canción. “Te robaré” abrió su presentación y, más tarde, “El perdón” se convirtió en la joya emotiva de su espectáculo, cantada a todo pulmón por los fans.

El momento explosivo del Flow Fest 2025 vino en el escenario principal con la llegada de Wisin, quien, fiel a su estilo, combinó nostalgia con energía arrolladora. Sonaron “Mayor que yo”, “Cuéntale”, “Rakata” y “Escápate conmigo”, haciendo que el público reviviera la época dorada del reguetón. El cantante presentó también a Jory, a quien calificó como una de las grandes voces del género, y juntos encendieron el ambiente con “More”.

La euforia alcanzó su punto máximo cuando Wisin interpretó “Algo me gusta de ti”, haciendo que miles de manos se levantaran y se movieran al compás del beat. Cerró su presentación con una versión intensa de “Mayor que yo”, dejando a sus seguidores pletóricos.

Wisin durante su presentación en el Flow Fest 2025 ı Foto: Cortesía Ocesa/LILIESTRADAMX

Cerca de la una de la madrugada, ya con el frío de la noche encima, Don Omar apareció en el Flow Fest 2025 para cerrar la jornada en el escenario principal. Desde las primeras notas de “Dale Don”, los gritos se multiplicaron y el perreo volvió a encenderse. “Hasta abajo” y “Cuéntale” fueron coreadas como himnos generacionales. Antes de despedirse, el artista agradeció al público mexicano y aseguró que lleva al país en el corazón, desatando una ola de aplausos.

A lo largo del día también pasaron por los distintos escenarios El Alfa, Bacilos, Álvaro Díaz, Sayuri Sopholov, Donny Graff, Calle 24 y Lenny Tavarez, aportando variedad y manteniendo el pulso del festival en alto.

Uno de los shows más esperados en el Flow Fest 2025 fue el de Don Omar ı Foto: Cortesía Ocesa/LILIESTRADAMX

Uno de los momentos más inesperados —y aplaudidos— ocurrió en el escenario Coca-Cola Sessions, donde Carlos Vives desató una fiesta de vallenato. “La Bicicleta” y “Robarte un beso” hicieron cantar al público como si estuvieran frente a una verbena colombiana improvisada.

El cierre paralelo llegó con Santa Fe Klan en el escenario Vickys, quien llevó su mezcla de rap, cumbia y regional mexicano a un público que resistió hasta el último minuto.

Así terminó la primera noche del Flow Fest 2025: con el Autódromo aún vibrando, miles de gargantas roncas y la promesa de que la segunda jornada será igual de intensa.