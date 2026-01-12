Él y ella: Final explicado de la miniserie de Netflix

El final de la miniserie Él y ella de Netflix ha dado mucho de qué hablar, pues lo que sucede reordena por completo el sentido del relato e incluso motiva a ver la historia una vez más para atar todos los cabos en el thriller criminal clásico.

La serie protagonizada por Tessa ThompsonyJon Bernthal juega con el misterio y convierte una historia de detectives en un drama íntimo sobre los límites morales, la protección familiar y la culpa. El final de Él y ella desató todo tipo de reacciones en redes sociales y ahora, te explicamos a detalle qué fue lo que pasó.

La historia se desarrolla en Dahlonega, Georgia. La protagonista Anna Andrews regresa a su ciudad natal como periodista para investigar el asesinato de una mujer, con Jack Harper a cargo de la investigación oficial como el detective local.

Resulta ser que la mujer que falleció era parte del círculo cercano de Anna. Además que se deja ver la relación rota entre Anna y Jack, quienes estaban casados hasta que una tragedia personal los distanció.

Final explicado de Él y ella

Cabe mencionar que a continuación habrán spoilers sobre el final de la miniserie, por lo que en caso de que no quieras perder la emoción al ver la historia, te recomendamos que vayas a Netflix y regreses para despejar cualquier duda que puedas tener sobre el fin.

En el último episodio se revela que Alice, la madre de Anna, es la responsable de los asesinatos. Ella se retrata como una mujer mayor con problemas de salud y supuestos lazos cognitivos, que la habían dejado lejos de cualquier sospecha.

La revelación llega con una carta de Alice a su hija donde confiesa que fue la asesina y explica que las mujeres que murieron estuvieron vinculadas, de una u otra forma, a un episodio traumático de la adolescencia de Anna. Un suceso que, según la confesión, fue ignorado o silenciado por quienes lo presenciaron.

Tras la revelación, hay un salto en el tiempo un año después de la carta, donde se muestra que Anna y Jack retomaron su relación y proyectan una nueva vida juntos, marcada por la idea de formar una familia y cuidar de la hija de una de las víctimas.

Sin embargo, se muestra que Anna decidió no revelar a su esposo ni a la policía sobre la culpabilidad de su madre en los asesinatos, dejando claro que el secreto permanecerá entre ellas dos.